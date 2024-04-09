Улюблений десерт британської королівської родини — рецепт приготування

Десерт з ягід. Фото: elle.ua

Ось уже більше двох століть члени британської королівської сім'ї захоплюються десертом, який став особливо популярним за часів правління королеви Вікторії (1837–1901). Вікторія, одна з найуспішніших правительок Англії, не тільки звела країну на вершину культурного та промислового процвітання, а й насолоджувалася щасливим сімейним життям, провівши понад 20 років у шлюбі з принцом Альбертом і дарувавши короні дев'ять спадкоємців.

Рецепт опублікував журнал ELLE.

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Її Величність була вишуканим гурманом! На пізньому сніданку або під час 5-годинного чаювання Вікторія віддавала перевагу бісквіту з полуничним джемом, малиною та вершками. Ця страва з того часу стала відомою та улюбленою у всій Британії. Британці віддають перевагу полунично-вершковому бісквіту вже понад 200 років і не хочуть замінювати його ні на які інші десерти.

Пропонуємо вам приготувати цей популярний десерт прямо у себе вдома та порадувати рідних королівським частуванням. Вам знадобиться всього 30 хвилин часу та гарний настрій.

Вам знадобиться:

250 г вершкового масла;

250 г цукру;

250 г борошна;

8 г розпушувача;

4 яйця;

цедра лимона;

2 ч. ложки ванільного екстракту;

малина, полуничне варення, збиті вершки чи маскарпоне до смаку.

Спосіб приготування

Яйця та борошно. Фото: Freepik

У глибокій мисці змішайте вершкове масло та цукор, збивайте міксером до однорідної маси.

Додайте яйця та продовжуйте збивати ще хвилину.

Поступово додайте борошно, розпушувач, ванільний екстракт і цедру лимона. Тісто готове.

Змастіть форму для випікання вершковим маслом і викладіть тісто. Запікайте при 190 ºС протягом 25 хвилин.

Дайте коржам охолонути, потім розріжте їх навпіл.

У глибокі миски змішайте джем і малину, залишивши кілька ягід для прикраси. Намажте коржі цим кремом.

Намажте верхній корж збитими вершками чи маскарпоне.

Прикрасьте десерт свіжими ягодами та посипте цукровою пудрою.

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