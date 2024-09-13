Мусс "зебра" за 5 минут — пошаговый рецепт приготовления

Вкусный десерт из детства — как приготовить мусс зебру за пять минут
Мусс "зебра" — це простий і смачний десерт, який поверне вас у дитинство! Приготуйте його всього за п'ять хвилин за цим легким рецептом, і ваші рідні точно оцінять ніжний смак і красиву, двокольорову текстуру. Ідеальний варіант для швидкого десерту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сметана 20% 500 г (комнатной температуры, можно заменить густым йогуртом);
- сахарная пудра 80-120 г (по вкусу);
- желатин быстрорастворимый 10 г;
- вода 60 г;
- какао 1 ст.л. с горкой (15 г);
- ванильный сахар 1 ч.л.
Способ приготовления
Желатин залить водой, дать набухнуть, на это уходит 1-2 минуты. Поставить тарелку с набухшим желатином в горячую воду. Минут через 5 он полностью растопится.
Сметану взбить с сахарной пудрой. Сметана жирностью 20% не взобьется до пышности, но все же взбиваем, чтобы она стала более воздушной. Количество сахарной пудры регулируем по вкусу, можно добавить чуть больше или чуть меньше. Разделить сметану на 2 равные части.
В одну часть сметаны добавить ванильный сахар. В какао добавить немного сметаны из второй части, перемешать до полной однородности — так легче перемешать и не будет крупинок какао, нежели просто всыпать какао в большой объем сметаны. Шоколадную пасту добавить во вторую часть сметаны. Перемешать до однородности.
Половину желатина влить в ванильный мусс, половину — в шоколадный. Взбить оба мусса в течение 1-2 минут. Выкладываем столовой ложкой ванильный и шоколадный мусс в креманки: одна ложка ванильного, одна ложка шоколадного и т.д.
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