Мусс "зебра" за 5 минут — пошаговый рецепт приготовления

Десерт из мусса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Мусс "зебра" — це простий і смачний десерт, який поверне вас у дитинство! Приготуйте його всього за п'ять хвилин за цим легким рецептом, і ваші рідні точно оцінять ніжний смак і красиву, двокольорову текстуру. Ідеальний варіант для швидкого десерту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

сметана 20% 500 г (комнатной температуры, можно заменить густым йогуртом);

сахарная пудра 80-120 г (по вкусу);

желатин быстрорастворимый 10 г;

вода 60 г;

какао 1 ст.л. с горкой (15 г);

ванильный сахар 1 ч.л.

Способ приготовления

Желатин залить водой, дать набухнуть, на это уходит 1-2 минуты. Поставить тарелку с набухшим желатином в горячую воду. Минут через 5 он полностью растопится.

Сметана и пудра. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сметану взбить с сахарной пудрой. Сметана жирностью 20% не взобьется до пышности, но все же взбиваем, чтобы она стала более воздушной. Количество сахарной пудры регулируем по вкусу, можно добавить чуть больше или чуть меньше. Разделить сметану на 2 равные части.

Сметана и шоколад. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В одну часть сметаны добавить ванильный сахар. В какао добавить немного сметаны из второй части, перемешать до полной однородности — так легче перемешать и не будет крупинок какао, нежели просто всыпать какао в большой объем сметаны. Шоколадную пасту добавить во вторую часть сметаны. Перемешать до однородности.

Приготовление десерта. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Половину желатина влить в ванильный мусс, половину — в шоколадный. Взбить оба мусса в течение 1-2 минут. Выкладываем столовой ложкой ванильный и шоколадный мусс в креманки: одна ложка ванильного, одна ложка шоколадного и т.д.

Воздушный десерт. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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