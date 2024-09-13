Мус "зебра" за 5 хвилин — покроковий рецепт приготування

Десерт із мусу. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Мус "зебра" - це простий і смачний десерт , який поверне вас у дитинство! Приготуйте його всього за п'ять хвилин за цим легким рецептом, і ваші рідні точно оцінюватимуть ніжний смак і красиву, двокольорову текстуру. Ідеальний варіант для швидкого десерту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

сметана 20% 500 г (кімнатної температури, можна замінити густим йогуртом);

цукрова пудра 80-120 г (за смаком);

желатин швидкорозчинний 10 г;

вода 60 г;

какао 1 ст. з гіркою (15 г);

ванільний цукор 1 ч.л.

Спосіб приготування

Желатин залити водою, дати набрякнути, це йде 1-2 хвилини. Поставити тарілку з набряклим желатином у гарячу воду. Хвилин через 5 він повністю розтопиться.

Сметана та пудра. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Сметану збити із цукровою пудрою. Сметана жирністю 20% не зб'ється до пишності, але все ж таки збиваємо, щоб вона стала більш повітряною. Кількість цукрової пудри регулюємо на смак, можна додати трохи більше або трохи менше. Розділити сметану на 2 рівні частини.

Сметана та шоколад. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

В одну частину сметани додати ванільний цукор. У какао додати трохи сметани з другої частини, перемішати до однорідності — так легше перемішати і не буде крупинок какао, ніж просто всипати какао у великий обсяг сметани. Шоколадну пасту додати до другої частини сметани. Перемішати до однорідності.

Приготування десерту. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Половину желатину влити в ванільний мус, половину — шоколадний. Збити обидва муси протягом 1-2 хвилин. Викладаємо столовою ложкою ванільний і шоколадний мус у креманки: одна ванільна ложка, одна ложка шоколадного і т.д.

Повітряний десерт. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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