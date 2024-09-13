Мус "зебра" за 5 хвилин — покроковий рецепт приготування

Смачний десерт з дитинства — як приготувати мус зебру за п'ять хвилин
Мус "зебра" - це простий і смачний десерт , який поверне вас у дитинство! Приготуйте його всього за п'ять хвилин за цим легким рецептом, і ваші рідні точно оцінюватимуть ніжний смак і красиву, двокольорову текстуру. Ідеальний варіант для швидкого десерту.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сметана 20% 500 г (кімнатної температури, можна замінити густим йогуртом);
- цукрова пудра 80-120 г (за смаком);
- желатин швидкорозчинний 10 г;
- вода 60 г;
- какао 1 ст. з гіркою (15 г);
- ванільний цукор 1 ч.л.
Спосіб приготування
Желатин залити водою, дати набрякнути, це йде 1-2 хвилини. Поставити тарілку з набряклим желатином у гарячу воду. Хвилин через 5 він повністю розтопиться.
Сметану збити із цукровою пудрою. Сметана жирністю 20% не зб'ється до пишності, але все ж таки збиваємо, щоб вона стала більш повітряною. Кількість цукрової пудри регулюємо на смак, можна додати трохи більше або трохи менше. Розділити сметану на 2 рівні частини.
В одну частину сметани додати ванільний цукор. У какао додати трохи сметани з другої частини, перемішати до однорідності — так легше перемішати і не буде крупинок какао, ніж просто всипати какао у великий обсяг сметани. Шоколадну пасту додати до другої частини сметани. Перемішати до однорідності.
Половину желатину влити в ванільний мус, половину — шоколадний. Збити обидва муси протягом 1-2 хвилин. Викладаємо столовою ложкою ванільний і шоколадний мус у креманки: одна ванільна ложка, одна ложка шоколадного і т.д.
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