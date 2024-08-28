Вкусный домашний грибной салат на зиму с шампиньонами – пошаговый рецепт

Вкусный домашний грибной салат на зиму — понадобятся шампиньоны, сладкий перец и лук
Вкусный домашний грибной салат на зиму — это отличный способ сохранить вкус лета на холодные месяцы. Для этого рецепта понадобятся свежие шампиньоны, сладкий перец и лук, которые вместе создают ароматную и питательную заготовку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.
Вам понадобится:
- 0,5 кг шампиньонов;
- 0,5 кг лука;
- 1 кг болгарского перца;
- 100 мл воды;
- 100 мл масла;
- 100 мл уксуса;
- 100 г сахара;
- 0,5 ст.л. соли.
Способ приготовления
Нарежьте перец соломкой, а грибы и лук — полукольцами. В чугунный горшок налейте воду, растительное масло, уксус, добавьте сахар и соль, доведите до кипения.
Добавьте в маринад лук и грибы, варите в течение 10 минут.
Затем добавьте болгарский перец и продолжайте варить еще 35 минут, периодически помешивая.
Готовый салат разложите в стерилизованные банки и закатайте стерилизованными крышками.
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