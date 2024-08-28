Вкусный домашний грибной салат на зиму с шампиньонами – пошаговый рецепт

Грибной салат. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Вкусный домашний грибной салат на зиму — это отличный способ сохранить вкус лета на холодные месяцы. Для этого рецепта понадобятся свежие шампиньоны, сладкий перец и лук, которые вместе создают ароматную и питательную заготовку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

0,5 кг шампиньонов;

0,5 кг лука;

1 кг болгарского перца;

100 мл воды;

100 мл масла;

100 мл уксуса;

100 г сахара;

0,5 ст.л. соли.

Способ приготовления

Нарежьте перец соломкой, а грибы и лук — полукольцами. В чугунный горшок налейте воду, растительное масло, уксус, добавьте сахар и соль, доведите до кипения.

Нарезанные шампиньоны. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Добавьте в маринад лук и грибы, варите в течение 10 минут.

Шампиньоны и сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Затем добавьте болгарский перец и продолжайте варить еще 35 минут, периодически помешивая.

Салат с шампиньонами. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Готовый салат разложите в стерилизованные банки и закатайте стерилизованными крышками.

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