Смачний домашній грибний салат на зиму з печерицями — покроковий рецепт

Грибний салат. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Смачний домашній грибний салат на зиму — це чудовий спосіб зберегти смак літа на холодні місяці. Для цього рецепту знадобляться свіжі печериці, солодкий перець і цибуля, які разом створюють ароматну та поживну заготівлю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

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Вам знадобиться:

0,5 кг шампіньйонів;

0,5 кг цибулі;

1 кг болгарського перцю;

100 мл води;

100 мл олії;

100 мл оцту;

100 г цукру;

0,5 ст.л. солі.

Спосіб приготування

Наріжте перець соломкою, а гриби та цибулю — півкільцями. У чавунний горщик налийте воду, олію, оцет, додайте цукор і сіль, доведіть до кипіння.

Нарізані печериці. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Додайте в маринад цибулю та гриби, варіть протягом 10 хвилин.

Печериці та солодкий перець. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Потім додайте болгарський перець і продовжуйте варити ще 35 хвилин, періодично помішуючи.

Салат із печерицями. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Готовий салат розкладіть у стерилізовані банки та закатайте стерилізованими кришками.

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