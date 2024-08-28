Смачний домашній грибний салат на зиму з печерицями — покроковий рецепт

Смачний домашній грибний салат на зиму — знадобляться печериці, солодкий перець та цибуля
Смачний домашній грибний салат на зиму — це чудовий спосіб зберегти смак літа на холодні місяці. Для цього рецепту знадобляться свіжі печериці, солодкий перець і цибуля, які разом створюють ароматну та поживну заготівлю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.
Вам знадобиться:
- 0,5 кг шампіньйонів;
- 0,5 кг цибулі;
- 1 кг болгарського перцю;
- 100 мл води;
- 100 мл олії;
- 100 мл оцту;
- 100 г цукру;
- 0,5 ст.л. солі.
Спосіб приготування
Наріжте перець соломкою, а гриби та цибулю — півкільцями. У чавунний горщик налийте воду, олію, оцет, додайте цукор і сіль, доведіть до кипіння.
Додайте в маринад цибулю та гриби, варіть протягом 10 хвилин.
Потім додайте болгарський перець і продовжуйте варити ще 35 хвилин, періодично помішуючи.
Готовий салат розкладіть у стерилізовані банки та закатайте стерилізованими кришками.
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