Вкусный и простой пирог с абрикосами на сковороде без духовки и миксера — пошаговый рецепт

Пирог с абрикосами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Этот вкусный и простой пирог с абрикосами удивляет всех. Никто не поверит, что он готовится на сковороде, без духовки и миксера. Сочный и ароматный, он станет любимым десертом на вашем столе, при этом не требует сложных кухонных приборов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

сковорода диаметром 24 см;

яйца 2 шт;

молоко 150 г;

растительное масло 50 г;

сахар 100 г;

ванильный сахар 10 г;

соль;

мука 220 г;

разрыхлитель 1 ч.л. с горкой (6 г);

цедра лимона;

абрикосы 200-300 г;

сливочное масло.

Способ приготовления

Удалить косточки из абрикоса. Смазать сковороду сливочным маслом. Выложить абрикосы.

Абрикосы на сковороле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар, растительное масло. Натереть цедру лимона. Смешать муку с разрыхлителем и добавить к жидким ингредиентам.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить тесто на абрикосы. Накрыть сковороду крышкой и выпекать пирог на минимальном огне 20-25 минут. Если на крышке появляется конденсат, то вытереть его бумажным полотенцем.

Абрикосы и тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 20-25 минут перевернуть пирог как показано на видео. Выпекать еще 15-20 минут на минимальном огне. Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухой.

Пирог на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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