Вкусный и простой пирог с абрикосами на сковороде без духовки и миксера — пошаговый рецепт

Вкусный и простой пирог с абрикосами — никто не верит, что он готовится на сковороде, без духовки
Этот вкусный и простой пирог с абрикосами удивляет всех. Никто не поверит, что он готовится на сковороде, без духовки и миксера. Сочный и ароматный, он станет любимым десертом на вашем столе, при этом не требует сложных кухонных приборов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сковорода диаметром 24 см;
- яйца 2 шт;
- молоко 150 г;
- растительное масло 50 г;
- сахар 100 г;
- ванильный сахар 10 г;
- соль;
- мука 220 г;
- разрыхлитель 1 ч.л. с горкой (6 г);
- цедра лимона;
- абрикосы 200-300 г;
- сливочное масло.
Способ приготовления
Удалить косточки из абрикоса. Смазать сковороду сливочным маслом. Выложить абрикосы.
Смешать яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар, растительное масло. Натереть цедру лимона. Смешать муку с разрыхлителем и добавить к жидким ингредиентам.
Вылить тесто на абрикосы. Накрыть сковороду крышкой и выпекать пирог на минимальном огне 20-25 минут. Если на крышке появляется конденсат, то вытереть его бумажным полотенцем.
Через 20-25 минут перевернуть пирог как показано на видео. Выпекать еще 15-20 минут на минимальном огне. Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухой.
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