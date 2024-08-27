Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Вкусный и простой пирог с абрикосами — никто не верит, что он готовится на сковороде, без духовки arrow

Вкусный и простой пирог с абрикосами — никто не верит, что он готовится на сковороде, без духовки

27 августа 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусный и простой пирог с абрикосами на сковороде без духовки и миксера — пошаговый рецепт
Пирог с абрикосами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот вкусный и простой пирог с абрикосами удивляет всех. Никто не поверит, что он готовится на сковороде, без духовки и миксера. Сочный и ароматный, он станет любимым десертом на вашем столе, при этом не требует сложных кухонных приборов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • сковорода диаметром 24 см;
  • яйца 2 шт;
  • молоко 150 г;
  • растительное масло 50 г;
  • сахар 100 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • соль;
  • мука 220 г;
  • разрыхлитель 1 ч.л. с горкой (6 г);
  • цедра лимона;
  • абрикосы 200-300 г;
  • сливочное масло. 

Способ приготовления 

Удалить косточки из абрикоса. Смазать сковороду сливочным маслом. Выложить абрикосы.

рецепт пирога на сковороде
Абрикосы на сковороле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар, растительное масло. Натереть цедру лимона. Смешать муку с разрыхлителем и добавить к жидким ингредиентам.

простой рецепт пирога на сковороде
Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить тесто на абрикосы. Накрыть сковороду крышкой и выпекать пирог на минимальном огне 20-25 минут. Если на крышке появляется конденсат, то вытереть его бумажным полотенцем.

рецепт пирога без духовки
Абрикосы и тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 20-25 минут перевернуть пирог как показано на видео. Выпекать еще 15-20 минут на минимальном огне. Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухой.

рецепт пирога с абрикосами без выпечки
Пирог на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о нереально вкусном пироге с клубникой за пять минут + время на выпечку.

Также мы рассказывали об известном вишневом плетеном пироге из сериала "Твин Пикс".

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом французской запеканки с клубникой.

рецепты лайфхаки абрикос пирог выпечка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:14 Зарабатывали на экспорте зерна — в Одесской области будут судить чиновников

12:02 Россия никогда не добьется успеха — Байден сделал заявление после массированной атаки РФ по Украине

Text

12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

Text

12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

11:56 Получить статус безработного стало труднее — кому отказывают в 2024 году

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

11:49 Сырский переговорил с немецким генералом — какие темы были в приоритете

Text

11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

11:44 В ГПСУ показали, как пограничники разнесли технику оккупантов на Краматорском направлении

11:43 Самопиар полиции охраны Николаевщины — более 700 тыс. грн на рекламную компанию

11:40 Новая презентация Apple состоится уже в сентябре — стала известна дата

12:14 Зарабатывали на экспорте зерна — в Одесской области будут судить чиновников

12:02 Россия никогда не добьется успеха — Байден сделал заявление после массированной атаки РФ по Украине

11:56 Получить статус безработного стало труднее — кому отказывают в 2024 году

11:49 Сырский переговорил с немецким генералом — какие темы были в приоритете

11:44 В ГПСУ показали, как пограничники разнесли технику оккупантов на Краматорском направлении

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

11:43 Самопиар полиции охраны Николаевщины — более 700 тыс. грн на рекламную компанию

11:40 Новая презентация Apple состоится уже в сентябре — стала известна дата

11:34 Превзошел Василия Вирастюка — ветеран войны из Львова установил уникальный рекорд

11:17 Динамо сыграет с РБ Зальцбург без лидера — Шовковский назвал причину

11:15 В Киеве начался Форум с участием руководства страны — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

Text

12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

Text

12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

Text

11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

Text

10:17 Света не будет в лучшем случае по 12 часов в сутки — к чему готовиться украинцам зимой

Text

09:35 Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

09:29 В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

Text

08:00 Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2024
Text

22:37 Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

Text

21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

Text

17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году