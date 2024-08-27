Смачний та простий пиріг з абрикосами на сковороді без духовки та міксера – покроковий рецепт

Смачний і простий пиріг з абрикосами — ніхто не вірить, що він готується на сковороді, без духовки
Цей смачний і простий пиріг із абрикосами дивує всіх. Ніхто не повірить, що він готується на сковороді, без духовки та міксера. Соковитий та ароматний, він стане улюбленим десертом на вашому столі, при цьому не потребує складних кухонних приладів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сковорода діаметром 24 см;
- яйця 2 шт.;
- молоко 150 г;
- олія 50 г;
- цукор 100 г;
- ванільний цукор 10 г;
- сіль;
- борошно 220 г;
- розпушувач 1 ч. л. з гіркою (6 г);
- цедра лимона;
- абрикоси 200-300 г;
- вершкове масло.
Спосіб приготування
Видалити кісточки з абрикосу. Змастити сковороду вершковим маслом. Викласти абрикоси.
Змішати яйця, цукор, щіпку солі, ванільний цукор, олію. Натерти цедру лимона. Змішати борошно з розпушувачем та додати до рідких інгредієнтів.
Вилити тісто на абрикоси. Накрити сковороду кришкою та випікати пиріг на мінімальному вогні 20-25 хвилин. Якщо на кришці з'являється конденсат, витерти його паперовим рушником.
Через 20-25 хвилин перевернути пиріг, як показано на відео. Випікати ще 15-20 хвилин на мінімальному вогні. Перевіряйте готовність пирога дерев'яною шпажкою. Вона має виходити повністю сухою.
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