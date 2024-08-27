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Смачний і простий пиріг з абрикосами — ніхто не вірить, що він готується на сковороді, без духовки

27 серпня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачний та простий пиріг з абрикосами на сковороді без духовки та міксера – покроковий рецепт
Пиріг з абрикосами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей смачний і простий пиріг із абрикосами дивує всіх. Ніхто не повірить, що він готується на сковороді, без духовки та міксера. Соковитий та ароматний, він стане улюбленим десертом на вашому столі, при цьому не потребує складних кухонних приладів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • сковорода діаметром 24 см;
  • яйця 2 шт.;
  • молоко 150 г;
  • олія 50 г;
  • цукор 100 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • сіль;
  • борошно 220 г;
  • розпушувач 1 ч. л. з гіркою (6 г);
  • цедра лимона;
  • абрикоси 200-300 г;
  • вершкове масло.

Спосіб приготування

Видалити кісточки з абрикосу. Змастити сковороду вершковим маслом. Викласти абрикоси.

рецепт пирога на сковороді
Абрикоси на сковоролі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати яйця, цукор, щіпку солі, ванільний цукор, олію. Натерти цедру лимона. Змішати борошно з розпушувачем та додати до рідких інгредієнтів.

простий рецепт пирога на сковороді
Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити тісто на абрикоси. Накрити сковороду кришкою та випікати пиріг на мінімальному вогні 20-25 хвилин. Якщо на кришці з'являється конденсат, витерти його паперовим рушником.

рецепт пирога без духовки
Абрикоси та тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 20-25 хвилин перевернути пиріг, як показано на відео. Випікати ще 15-20 хвилин на мінімальному вогні. Перевіряйте готовність пирога дерев'яною шпажкою. Вона має виходити повністю сухою.

рецепт пирога з абрикосами без випічки
Пиріг на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг з полуницею за п'ять хвилин + час на випічку.

Також ми розповідали про відомого вишневого плетеного пирога з серіалу "Твін Пікс".

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом французької запіканки з полуницею.

рецепти лайфхаки абрикос пиріг випічка

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