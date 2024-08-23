Рецепт куриного филе с овощами в лаваше — пошаговое приготовление

Филе с овощами в лаваше. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот вкусный и простой рецепт ужина с куриным филе и овощами в лаваше станет идеальным выбором для занятых будней. Сочные кусочки курицы, свежие овощи и ароматный лаваш создают гармоничное блюдо, которое понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное филе 1 шт;

лаваш 2 шт;

помидор 1 шт;

огурец 1 шт;

лук 1 шт;

капуста 100 г;

петрушка небольшой пучок;

сметана или йогурт 100 г;

кетчуп или томатный соус 100 г;

горчица 1 ч.л. (по вкусу);

чеснок 1-2 зубчика;

соль, черный молотый перец.

Способ приготовления

Разрезать куриное филе вдоль. Посолить и поперчить с обеих сторон. Обжарить по 3-4 минуты с каждой стороны.

Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смешать сметану, кетчуп, горчицу, чеснок. Посолить и поперчить по вкусу. Мелко нарезать маленькую луковицу.

Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Нарезать помидор и огурец на кубики. Мелко нарезать капусту и петрушку. Смешать все овощи и немного посолить.

Лаваш и овощи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смазать лаваш соусом. Выложить нарезанное куриное филе, смазать мясо соусом. Выложить овощи. Завернуть лаваш. Обжарить до румяности с обеих сторон.

Лаваш с курицей и овощами. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке – простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.