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Вкусный и простой рецепт ужина с куриным филе с овощами в лаваше

23 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт куриного филе с овощами в лаваше — пошаговое приготовление
Филе с овощами в лаваше. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот вкусный и простой рецепт ужина с куриным филе и овощами в лаваше станет идеальным выбором для занятых будней. Сочные кусочки курицы, свежие овощи и ароматный лаваш создают гармоничное блюдо, которое понравится всей семье. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • куриное филе 1 шт;
  • лаваш 2 шт;
  • помидор 1 шт;
  • огурец 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • капуста 100 г;
  • петрушка небольшой пучок;
  • сметана или йогурт 100 г;
  • кетчуп или томатный соус 100 г;
  • горчица 1 ч.л. (по вкусу);
  • чеснок 1-2 зубчика;
  • соль, черный молотый перец. 

Способ приготовления 

Разрезать куриное филе вдоль. Посолить и поперчить с обеих сторон. Обжарить по 3-4 минуты с каждой стороны.

рецепт ужина с лавашом и курицей
Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смешать сметану, кетчуп, горчицу, чеснок. Посолить и поперчить по вкусу. Мелко нарезать маленькую луковицу. 

простой рецепт ужина с лавашом и курицей
Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Нарезать помидор и огурец на кубики. Мелко нарезать капусту и петрушку. Смешать все овощи и немного посолить.

вкусный рецепт ужина с лавашом и курицей
Лаваш и овощи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смазать лаваш соусом. Выложить нарезанное куриное филе, смазать мясо соусом. Выложить овощи. Завернуть лаваш. Обжарить до румяности с обеих сторон.

рецепт ужина с лавашом и курицей и овощами
Лаваш с курицей и овощами. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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лайфхаки Ужин рецепты курица лаваш

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