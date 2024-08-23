Рецепт куриного филе с овощами в лаваше — пошаговое приготовление

Вкусный и простой рецепт ужина с куриным филе с овощами в лаваше
Этот вкусный и простой рецепт ужина с куриным филе и овощами в лаваше станет идеальным выбором для занятых будней. Сочные кусочки курицы, свежие овощи и ароматный лаваш создают гармоничное блюдо, которое понравится всей семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе 1 шт;
- лаваш 2 шт;
- помидор 1 шт;
- огурец 1 шт;
- лук 1 шт;
- капуста 100 г;
- петрушка небольшой пучок;
- сметана или йогурт 100 г;
- кетчуп или томатный соус 100 г;
- горчица 1 ч.л. (по вкусу);
- чеснок 1-2 зубчика;
- соль, черный молотый перец.
Способ приготовления
Разрезать куриное филе вдоль. Посолить и поперчить с обеих сторон. Обжарить по 3-4 минуты с каждой стороны.
Смешать сметану, кетчуп, горчицу, чеснок. Посолить и поперчить по вкусу. Мелко нарезать маленькую луковицу.
Нарезать помидор и огурец на кубики. Мелко нарезать капусту и петрушку. Смешать все овощи и немного посолить.
Смазать лаваш соусом. Выложить нарезанное куриное филе, смазать мясо соусом. Выложить овощи. Завернуть лаваш. Обжарить до румяности с обеих сторон.
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