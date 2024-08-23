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Смачний і простий рецепт вечері з курячим філе та овочами у лаваші

23 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт курячого філе з овочами у лаваші – покрокове приготування
Філе з овочами в лаваші. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей смачний та простий рецепт вечері з курячим філе та овочами у лаваші стане ідеальним вибором для зайнятих буднів. Соковиті шматочки курки, свіжі овочі та ароматний лаваш створюють гармонійну страву, яка сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе 1 шт.;
  • лаваш 2 шт.;
  • помідор 1 шт.;
  • огірок 1 шт.;
  • цибуля 1 шт.;
  • капуста 100 г;
  • петрушка невеликий пучок;
  • сметана чи йогурт 100 г;
  • кетчуп чи томатний соус 100 г;
  • гірчиця 1 ч. л. (за смаком);
  • часник 1-2 зубчики;
  • сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Розрізати куряче філе вздовж. Посолити і поперчити з обох боків. Обсмажити по 3-4 хвилини з кожного боку.

рецепт вечері з лавашем та куркою
Куряче філе. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Змішати сметану, кетчуп, гірчицю, часник. Посолити і поперчити до смаку. Дрібно нарізати маленьку цибулину.

простий рецепт вечері з лавашем та куркою
Приготування соусу. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Нарізати помідор та огірок на кубики. Дрібно нарізати капусту та петрушку. Змішати всі овочі та трохи посолити.

смачний рецепт вечері з лавашем та куркою
Лаваш та овочі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Змастити лаваш соусом. Викласти нарізане куряче філе, змастити соусом м'ясо. Викласти овочі. Загорнути лаваш. Обсмажити до рум'яності з обох боків.

рецепт вечері з лавашем і куркою та овочами
Лаваш з куркою та овочами. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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лайфхаки Вечеря рецепти курка лаваш

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