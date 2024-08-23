Рецепт курячого філе з овочами у лаваші – покрокове приготування

Філе з овочами в лаваші. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Цей смачний та простий рецепт вечері з курячим філе та овочами у лаваші стане ідеальним вибором для зайнятих буднів. Соковиті шматочки курки, свіжі овочі та ароматний лаваш створюють гармонійну страву, яка сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряче філе 1 шт.;

лаваш 2 шт.;

помідор 1 шт.;

огірок 1 шт.;

цибуля 1 шт.;

капуста 100 г;

петрушка невеликий пучок;

сметана чи йогурт 100 г;

кетчуп чи томатний соус 100 г;

гірчиця 1 ч. л. (за смаком);

часник 1-2 зубчики;

сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Розрізати куряче філе вздовж. Посолити і поперчити з обох боків. Обсмажити по 3-4 хвилини з кожного боку.

Куряче філе. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Змішати сметану, кетчуп, гірчицю, часник. Посолити і поперчити до смаку. Дрібно нарізати маленьку цибулину.

Приготування соусу. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Нарізати помідор та огірок на кубики. Дрібно нарізати капусту та петрушку. Змішати всі овочі та трохи посолити.

Лаваш та овочі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Змастити лаваш соусом. Викласти нарізане куряче філе, змастити соусом м'ясо. Викласти овочі. Загорнути лаваш. Обсмажити до рум'яності з обох боків.

Лаваш з куркою та овочами. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Ще ми розповідали, як приготувати котлети у духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.