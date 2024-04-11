Намазка из тунца на хлеб для перекуса — пошаговый рецепт.

Намазка из рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Интересная идея для вкусного и полезного завтрака или перекуса. Намазка из консервированного тунца на хлеб. Вместо тунца вы можете взять другую консервированную рыбу — сардину, скумбрию, лосось.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

консервированный тунец 200 г;

творожный или сливочный сыр 100-150 г;

соль, черный молотый перец;

сахар;

лимонный сок 1 ст.л;

цедра лимона 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Для начала берем консервированный тунец в собственном соке и хорошо его разминаем при помощи вилки.

Консервированный тунец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем необходимо добавить творожный крем сыр и мелко нарезать зелень.

Тунец, сыр и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль, специи и сахар. Заправить соком лимона.

Сок лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Намазку тщательно перемешать. Блюдо готово.

Приготовление намазки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать такую намазку можно на поджаренном или обычном хлебе.

Намазка на хлебе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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