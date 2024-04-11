Намазка из тунца на хлеб для перекуса — пошаговый рецепт.

Вкусный и быстрый перекус из батона и консервы за одну минуту
Интересная идея для вкусного и полезного завтрака или перекуса. Намазка из консервированного тунца на хлеб. Вместо тунца вы можете взять другую консервированную рыбу — сардину, скумбрию, лосось.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- консервированный тунец 200 г;
- творожный или сливочный сыр 100-150 г;
- соль, черный молотый перец;
- сахар;
- лимонный сок 1 ст.л;
- цедра лимона 0,5 ч.л.
Способ приготовления
Для начала берем консервированный тунец в собственном соке и хорошо его разминаем при помощи вилки.
Затем необходимо добавить творожный крем сыр и мелко нарезать зелень.
Добавить соль, специи и сахар. Заправить соком лимона.
Намазку тщательно перемешать. Блюдо готово.
Подавать такую намазку можно на поджаренном или обычном хлебе.
Ранее мы писали про рыбу, которая полезнее красной, но дешевле в три раза — замедляет старение.
Также мы рассказывали в какие дни можно есть рыбу в Великий пост перед Пасхой.
Еще мы писали, чем на самом деле полезна сельдь и почему ее важно есть зимой.
Читайте Новини.LIVE!