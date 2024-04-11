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Вкусный и быстрый перекус из батона и консервы за одну минуту

11 апреля 2024 15:44
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Намазка из тунца на хлеб для перекуса — пошаговый рецепт.
Намазка из рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Интересная идея для вкусного и полезного завтрака или перекуса. Намазка из консервированного тунца на хлеб. Вместо тунца вы можете взять другую консервированную рыбу —  сардину, скумбрию, лосось.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • консервированный тунец 200 г;
  • творожный или сливочный сыр 100-150 г;
  • соль, черный молотый перец;
  • сахар;
  • лимонный сок 1 ст.л;
  • цедра лимона 0,5 ч.л.

Способ приготовления 

Для начала берем консервированный тунец в собственном соке и хорошо его разминаем при помощи вилки. 

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Консервированный тунец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем необходимо добавить творожный крем сыр и мелко нарезать зелень. 

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Тунец, сыр и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль, специи и сахар. Заправить соком лимона.

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Сок лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Намазку тщательно перемешать. Блюдо готово. 

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Приготовление намазки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать такую намазку можно на поджаренном или обычном хлебе. 

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Намазка на хлебе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рыбу, которая полезнее красной, но дешевле в три раза — замедляет старение.

Также мы рассказывали в какие дни можно есть рыбу в Великий пост перед Пасхой. 

Еще мы писали, чем на самом деле полезна сельдь и почему ее важно есть зимой. 

лайфхаки
бутерброд
рецепты
скумбрия
селедка
консерва
тунец

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