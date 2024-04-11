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Смачний і швидкий перекус із батона та консерви за одну хвилину

11 квітня 2024 15:44
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Намазка з тунця на хліб для перекусу — покроковий рецепт
Намазка із риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цікава ідея для смачного та корисного сніданку чи перекусу. Намазка з консервованого тунця на хліб. Замість тунця можна взяти іншу консервовану рибу — сардину, скумбрію, лосось.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • консервований тунець 200 г;
  • сирний чи вершковий сир 100-150 г;
  • сіль, чорний мелений перець;
  • цукор;
  • лимонний сік 1 ст.
  • цедра лимона 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Спочатку беремо консервований тунець у власному соку і добре його розминаємо за допомогою виделки.

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Консервований тунець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім необхідно додати крем сир і дрібно нарізати зелень.

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Тунець, сир та зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль, спеції та цукор. Заправити соком лимона.

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Сік лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Намазку ретельно перемішати. Страва готова.

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Приготування намазки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати таку намазку можна на підсмаженому чи звичайному хлібі.

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Змащення на хлібі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рибу, яка корисніша за червону, але дешевше втричі — сповільнює старіння.

Також ми розповідали в які дні можна їсти рибу у Великий піст перед Великоднем.

Ще ми писали, чим насправді корисний оселедець і чому його важливо їсти взимку.

лайфхаки
бутерброд
рецепти
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оселедець
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тунець

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