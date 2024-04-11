Намазка з тунця на хліб для перекусу — покроковий рецепт

Намазка із риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цікава ідея для смачного та корисного сніданку чи перекусу. Намазка з консервованого тунця на хліб. Замість тунця можна взяти іншу консервовану рибу — сардину, скумбрію, лосось.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

консервований тунець 200 г;

сирний чи вершковий сир 100-150 г;

сіль, чорний мелений перець;

цукор;

лимонний сік 1 ст.

цедра лимона 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Спочатку беремо консервований тунець у власному соку і добре його розминаємо за допомогою виделки.

Консервований тунець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім необхідно додати крем сир і дрібно нарізати зелень.

Тунець, сир та зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль, спеції та цукор. Заправити соком лимона.

Сік лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Намазку ретельно перемішати. Страва готова.

Приготування намазки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати таку намазку можна на підсмаженому чи звичайному хлібі.

Змащення на хлібі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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