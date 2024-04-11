Намазка з тунця на хліб для перекусу — покроковий рецепт

Смачний і швидкий перекус із батона та консерви за одну хвилину
Цікава ідея для смачного та корисного сніданку чи перекусу. Намазка з консервованого тунця на хліб. Замість тунця можна взяти іншу консервовану рибу — сардину, скумбрію, лосось.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- консервований тунець 200 г;
- сирний чи вершковий сир 100-150 г;
- сіль, чорний мелений перець;
- цукор;
- лимонний сік 1 ст.
- цедра лимона 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Спочатку беремо консервований тунець у власному соку і добре його розминаємо за допомогою виделки.
Потім необхідно додати крем сир і дрібно нарізати зелень.
Додати сіль, спеції та цукор. Заправити соком лимона.
Намазку ретельно перемішати. Страва готова.
Подавати таку намазку можна на підсмаженому чи звичайному хлібі.
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