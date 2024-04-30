Рецепт супа с цветной капустой от Смесской — пошаговый рецепт

Вкусный летний суп с цветной капустой — рецепт от Ольги Сумской
Уникальность этого рецепта в том, что вы можете добавить в суп любые овощи, которые вы любите. Суп от этого только выиграет. Приготовьте овощной суп по этому рецепту, и он наверняка вам понравится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КИЕВ24 | Телеканал Киев.
Вам понадобится:
- вода;
- картофель;
- цветная капуста;
- морковь;
- лук;
- зеленый горошек;
- растительное масло;
- лавровый лист;
- черный перец горошком;
- соль;
- укроп.
Способ приготовления
Нарезать картофель и добавить в кастрюлю. Нарезать морковь и добавить к картофелю.
Нарезать цветную капусту и добавить в кастрюлю.
Нарезать лук и добавить к остальным ингредиентам. Затем добавить зеленый горошек.
Добавить соль, черный перец и лавровый лист.
В конце добавить свежий укроп.
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