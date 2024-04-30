Рецепт супа с цветной капустой от Смесской — пошаговый рецепт

Ольга Сумская. Фото: google

Уникальность этого рецепта в том, что вы можете добавить в суп любые овощи, которые вы любите. Суп от этого только выиграет. Приготовьте овощной суп по этому рецепту, и он наверняка вам понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КИЕВ24 | Телеканал Киев.

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Вам понадобится:

вода;

картофель;

цветная капуста;

морковь;

лук;

зеленый горошек;

растительное масло;

лавровый лист;

черный перец горошком;

соль;

укроп.

Способ приготовления

Нарезать картофель и добавить в кастрюлю. Нарезать морковь и добавить к картофелю.

Сырой картофель. Фото: YouTube @kyivchannel

Нарезать цветную капусту и добавить в кастрюлю.

Цветная капуста. Фото: YouTube @kyivchannel

Нарезать лук и добавить к остальным ингредиентам. Затем добавить зеленый горошек.

Цветная капуста. Фото: YouTube @kyivchannel

Добавить соль, черный перец и лавровый лист.

Приготовление супа. Фото: YouTube @kyivchannel

В конце добавить свежий укроп.

Суп с цветной капустой. Фото: YouTube @kyivchannel

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