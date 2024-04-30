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Вкусный летний суп с цветной капустой — рецепт от Ольги Сумской

30 апреля 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт супа с цветной капустой от Смесской — пошаговый рецепт
Ольга Сумская. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Уникальность этого рецепта в том, что вы можете добавить в суп любые овощи, которые вы любите. Суп от этого только выиграет. Приготовьте овощной суп по этому рецепту, и он наверняка вам понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КИЕВ24 | Телеканал Киев.

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Вам понадобится:

  • вода;
  • картофель;
  • цветная капуста;
  • морковь;
  • лук;
  • зеленый горошек;
  • растительное масло;
  • лавровый лист;
  • черный перец горошком;
  • соль;
  • укроп.

Способ приготовления

Нарезать картофель и добавить в кастрюлю. Нарезать морковь и добавить к картофелю.

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Сырой картофель. Фото: YouTube @kyivchannel

Нарезать цветную капусту и добавить в кастрюлю.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @kyivchannel

Нарезать лук и добавить к остальным ингредиентам. Затем добавить зеленый горошек.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @kyivchannel

Добавить соль, черный перец и лавровый лист.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @kyivchannel

В конце добавить свежий укроп.

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Суп с цветной капустой. Фото: YouTube @kyivchannel

 

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Ольга Сумская
рецепты
овощи
суп
цветная капуста

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