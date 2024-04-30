Рецепт супу з цвітною капустою від Суміською — покроковий рецепт

Смачний літній суп з цвітною капустою — рецепт від Ольги Сумської
Унікальність цього рецепта в тому, що ви можете додати в суп будь-які овочі, які ви любите. Суп від цього тільки виграє. Приготуйте овочевий суп цим рецептом і він напевно вам сподобається.
Рецепт опублікували на YouTube каналі КИЇВ24 | Телеканал Київ.
Вам знадобиться:
- вода;
- картопля;
- цвітна капуста;
- морква;
- цибуля;
- зелений горошок;
- рослинна олія;
- лавроввий лист;
- чорний перець горошком;
- сіль;
- кріп.
Спосіб приготування
Нарізати картоплю та додати в кастрюлю. Нарізати моркву та додати до картоплі.
Нарізати цвітну капусту та додати до катрюлі.
Нарізати цибулю та додати до решти інгредієнтів. Потім додати зелений горошок.
Додати сіль, чорний перець та лавровий лист.
Наприкінці додати свіжій кріп.
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам.
Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.
Читайте Новини.LIVE!