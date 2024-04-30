Рецепт супу з цвітною капустою від Суміською — покроковий рецепт

Ольга Сумська. Фото: google

Унікальність цього рецепта в тому, що ви можете додати в суп будь-які овочі, які ви любите. Суп від цього тільки виграє. Приготуйте овочевий суп цим рецептом і він напевно вам сподобається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі КИЇВ24 | Телеканал Київ.

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Вам знадобиться:

вода;

картопля;

цвітна капуста;

морква;

цибуля;

зелений горошок;

рослинна олія;

лавроввий лист;

чорний перець горошком;

сіль;

кріп.

Спосіб приготування

Нарізати картоплю та додати в кастрюлю. Нарізати моркву та додати до картоплі.

Сира картопля. Фото: YouTube @kyivchannel

Нарізати цвітну капусту та додати до катрюлі.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @kyivchannel

Нарізати цибулю та додати до решти інгредієнтів. Потім додати зелений горошок.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @kyivchannel

Додати сіль, чорний перець та лавровий лист.

Приготування супу. Фото: YouTube @kyivchannel

Наприкінці додати свіжій кріп.

Суп з цвітною капустою. Фото: YouTube @kyivchannel

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