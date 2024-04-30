Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Смачний літній суп з цвітною капустою — рецепт від Ольги Сумської arrow

Смачний літній суп з цвітною капустою — рецепт від Ольги Сумської

30 квітня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт супу з цвітною капустою від Суміською — покроковий рецепт
Ольга Сумська. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Унікальність цього рецепта в тому, що ви можете додати в суп будь-які овочі, які ви любите. Суп від цього тільки виграє. Приготуйте овочевий суп цим рецептом і він напевно вам сподобається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі КИЇВ24 | Телеканал Київ.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • вода; 
  • картопля; 
  • цвітна капуста; 
  • морква; 
  • цибуля; 
  • зелений горошок; 
  • рослинна олія; 
  • лавроввий лист; 
  • чорний перець горошком; 
  • сіль;
  • кріп. 

Спосіб приготування 

Нарізати картоплю та додати в кастрюлю. Нарізати моркву та додати до картоплі.

null
Сира картопля. Фото: YouTube @kyivchannel

 Нарізати цвітну капусту та додати до катрюлі. 

null
Цвітна капуста. Фото: YouTube @kyivchannel

Нарізати цибулю та додати до решти інгредієнтів. Потім додати зелений горошок. 

null
Цвітна капуста. Фото: YouTube @kyivchannel

Додати сіль, чорний перець та лавровий лист. 

null
Приготування супу. Фото: YouTube @kyivchannel

Наприкінці додати свіжій кріп. 

null
Суп з цвітною капустою. Фото: YouTube @kyivchannel

 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам.

Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.

Ольга Сумська
рецепти
овочі
суп
цвітна капуста

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри