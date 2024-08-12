Вкусный немецкий салат с картофелем — пошаговый рецепт

Вкусный немецкий салат с картофелем — удержаться невозможно
Вкусный немецкий салат с картофелем — это настоящая кулинарная находка, от которой просто невозможно удержаться. Сочетание нежного картофеля, огурцов и пикантного соуса создают насыщенный и гармоничный вкус. Этот салат станет идеальным дополнением к любому обеду или ужину.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- картофель отварной — 3 шт.;
- маринованные огурцы — 4 шт.;
- лук красный — 1 шт.;
- лимонный сок — 1 ст.л;
- сахар — 1 ч.л;
- соль — 0,5 ч.л;
- укроп и петрушка;
- майонез — 2-3 ст.л.
Способ приготовления
Тонко нарезать лук. Добавить лимонный сок, соль и сахар. Оставить лук мариноваться на 10-15 минут.
Нарезать картофель и маринованные огурцы.
Мелко нарезать укроп и петрушку.
Смешать все ингредиенты. Добавить майонез.
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