Вкусный немецкий салат с картофелем — пошаговый рецепт

Немецкий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вкусный немецкий салат с картофелем — это настоящая кулинарная находка, от которой просто невозможно удержаться. Сочетание нежного картофеля, огурцов и пикантного соуса создают насыщенный и гармоничный вкус. Этот салат станет идеальным дополнением к любому обеду или ужину.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

картофель отварной — 3 шт.;

маринованные огурцы — 4 шт.;

лук красный — 1 шт.;

лимонный сок — 1 ст.л;

сахар — 1 ч.л;

соль — 0,5 ч.л;

укроп и петрушка;

майонез — 2-3 ст.л.

Способ приготовления

Тонко нарезать лук. Добавить лимонный сок, соль и сахар. Оставить лук мариноваться на 10-15 минут.

Вареный картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать картофель и маринованные огурцы.

Маринованнеы огурцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать укроп и петрушку.

Немецкий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать все ингредиенты. Добавить майонез.

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