Смачний німецький салат із картоплею – покроковий рецепт

Смачний німецький салат із картоплею — утриматися неможливо
Смачний німецький салат із картоплею — це справжня кулінарна знахідка, від якої просто неможливо втриматися. Поєднання ніжної картоплі, огірків та пікантного соусу створюють насичений та гармонійний смак, який підкорює. Цей салат стане ідеальним доповненням до будь-якого обіду чи вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- картопля відварена — 3 шт.;
- мариновані огірки — 4 шт.;
- цибуля червона — 1 шт.;
- лимонний сік — 1 ст.л.;
- цукор — 1 ч.л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- кріп та петрушка;
- майонез — 2-3 ст.л.
Спосіб приготування
Тонко нарізати цибулю. Додати лимонний сік, сіль та цукор. Залишити цибулю маринуватися на 10-15 хвилин.
Нарізати картоплю та мариновані огірки.
Дрібно нарізати кріп та петрушку.
Змішати усі інгредієнти. Додати майонез.
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