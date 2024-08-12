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Смачний німецький салат із картоплею — утриматися неможливо

12 серпня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачний німецький салат із картоплею – покроковий рецепт
Німецький салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Смачний німецький салат із картоплею — це справжня кулінарна знахідка, від якої просто неможливо втриматися. Поєднання ніжної картоплі, огірків та пікантного соусу створюють насичений та гармонійний смак, який підкорює. Цей салат стане ідеальним доповненням до будь-якого обіду чи вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • картопля відварена — 3 шт.;
  • мариновані огірки — 4 шт.;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • лимонний сік — 1 ст.л.;
  • цукор — 1 ч.л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • кріп та петрушка;
  • майонез — 2-3 ст.л.

Спосіб приготування

Тонко нарізати цибулю. Додати лимонний сік, сіль та цукор. Залишити цибулю маринуватися на 10-15 хвилин.

рецепт салату з картоплею
Варена картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати картоплю та мариновані огірки.

рецепт німецького салату
Мариновані огірки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати кріп та петрушку.

простий рецепт німецького салату
Німецький салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати усі інгредієнти. Додати майонез.

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12:28 На виїзд лічені години — що відомо про рух трасою Одеса — Рені

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