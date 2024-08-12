Смачний німецький салат із картоплею – покроковий рецепт

Німецький салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смачний німецький салат із картоплею — це справжня кулінарна знахідка, від якої просто неможливо втриматися. Поєднання ніжної картоплі, огірків та пікантного соусу створюють насичений та гармонійний смак, який підкорює. Цей салат стане ідеальним доповненням до будь-якого обіду чи вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

картопля відварена — 3 шт.;

мариновані огірки — 4 шт.;

цибуля червона — 1 шт.;

лимонний сік — 1 ст.л.;

цукор — 1 ч.л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

кріп та петрушка;

майонез — 2-3 ст.л.

Спосіб приготування

Тонко нарізати цибулю. Додати лимонний сік, сіль та цукор. Залишити цибулю маринуватися на 10-15 хвилин.

Варена картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати картоплю та мариновані огірки.

Мариновані огірки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати кріп та петрушку.

Німецький салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати усі інгредієнти. Додати майонез.

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