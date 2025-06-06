Летний салат оливье с плавлеными сырками и горошком — готовится за 5 минут

Салат с горошком. Фото: smachnenke.com.ua

Этот легкий вариант традиционного оливье покоряет своей нежностью и быстротой приготовления. Без колбасы и картофеля, но с плавлеными сырками, зеленым горошком и яйцами — идеальное сочетание для летнего перекуса или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

зеленый горошек консервированный — 200 г;

яйца вареные — 4 шт.;

плавленый сырок — 140 г;

зеленый лук — 30 г;

майонез — 30 г.

Способ приготовления

Плавленые сырки нарезать аккуратными кубиками. Добавить консервированный горошек — он добавляет салату свежести и приятной текстуры.

Зеленый горошек. Фото: smachnenke.com.ua

Вареные яйца нарезать такими же кубиками и переложить в миску с остальными ингредиентами. Добавить мелко нарезанный зеленый лук.

Майонез и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить салат майонезом, тщательно перемешать до однородности. Подавать сразу или охладить перед подачей.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат получается удивительно нежным, легким, но в то же время сытным — идеален для жарких дней или как закуска для гостей.

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