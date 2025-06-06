Летний салат оливье с плавлеными сырками и горошком — готовится за 5 минут

Вкусный нежный салат "летний оливье" — с сырками и горошком
Этот легкий вариант традиционного оливье покоряет своей нежностью и быстротой приготовления. Без колбасы и картофеля, но с плавлеными сырками, зеленым горошком и яйцами — идеальное сочетание для летнего перекуса или праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- зеленый горошек консервированный — 200 г;
- яйца вареные — 4 шт.;
- плавленый сырок — 140 г;
- зеленый лук — 30 г;
- майонез — 30 г.
Способ приготовления
Плавленые сырки нарезать аккуратными кубиками. Добавить консервированный горошек — он добавляет салату свежести и приятной текстуры.
Вареные яйца нарезать такими же кубиками и переложить в миску с остальными ингредиентами. Добавить мелко нарезанный зеленый лук.
Заправить салат майонезом, тщательно перемешать до однородности. Подавать сразу или охладить перед подачей.
Салат получается удивительно нежным, легким, но в то же время сытным — идеален для жарких дней или как закуска для гостей.
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