Літній салат олівʼє з плавленими сирками та горошком — готується за 5 хвилин

Смачний ніжний салат "літній олівʼє" — з сирками та горошком
Цей легкий варіант традиційного олівʼє підкорює своєю ніжністю і швидкістю приготування. Без ковбаси й картоплі, але з плавленими сирками, зеленим горошком і яйцями — ідеальне поєднання для літнього перекусу або святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- зелений горошок консервований — 200 г;
- яйця варені — 4 шт.;
- плавлений сирок — 140 г;
- зелена цибуля — 30 г;
- майонез — 30 г.
Спосіб приготування
Плавлені сирки нарізати акуратними кубиками. Додати консервований горошок — він додає салату свіжості та приємної текстури.
Варені яйця нарізати такими ж кубиками та перекласти до миски з іншими інгредієнтами. Додати дрібно нарізану зелену цибулю.
Заправити салат майонезом, ретельно перемішати до однорідності. Подавати одразу або охолодити перед подачею.
Салат виходить напрочуд ніжним, легким, але водночас ситним — ідеальний для спекотних днів або як закуска для гостей.
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