Літній салат олівʼє з плавленими сирками та горошком — готується за 5 хвилин

Салат з горошком. Фото: smachnenke.com.ua

Цей легкий варіант традиційного олівʼє підкорює своєю ніжністю і швидкістю приготування. Без ковбаси й картоплі, але з плавленими сирками, зеленим горошком і яйцями — ідеальне поєднання для літнього перекусу або святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

зелений горошок консервований — 200 г;

яйця варені — 4 шт.;

плавлений сирок — 140 г;

зелена цибуля — 30 г;

майонез — 30 г.

Спосіб приготування

Плавлені сирки нарізати акуратними кубиками. Додати консервований горошок — він додає салату свіжості та приємної текстури.

Зелений горошок. Фото: smachnenke.com.ua

Варені яйця нарізати такими ж кубиками та перекласти до миски з іншими інгредієнтами. Додати дрібно нарізану зелену цибулю.

Майонез та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити салат майонезом, ретельно перемішати до однорідності. Подавати одразу або охолодити перед подачею.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат виходить напрочуд ніжним, легким, але водночас ситним — ідеальний для спекотних днів або як закуска для гостей.

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