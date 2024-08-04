Вкусный омлет с овощами за 10 минут — пошаговый рецепт

Вкусный омлет с овощами за 10 минут на завтрак
Начните свое утро с вкусного и полезного омлета с овощами, который можно приготовить всего за 10 минут. Этот быстрый рецепт обеспечит вас необходимой энергией и зарядом бодрости на весь день.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- ½ болгарского перца;
- 1/3 цукини (кабачка или патиссона);
- лук репчатый 1 шт. (белый или синий);
- помидор 1 шт.
Для омлета:
- 150 гр яйца (3 шт.);
- 2 ст. л. молока;
- 1 ч. л. соевого соуса.
Способ приготовления
Мелко нарежьте болгарский перец, цукини (кабачок или патиссон), репчатый лук. Разогрейте сковороду, обжарьте овощи.
Очистите помидор от шкурки и семян, другими словами бланшируйте его, опустив в кипящую воду на несколько секунд. Нарежьте мелкими кусочками и отправьте к овощам на сковороду. Оставьте овощи в сторону.
Смешайте яйца, молоко, соевый соус. Подбейте массу вилочкой или венчиком. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, вылейте на нее яичную массу. Закройте на пару минут крышкой, после этого выложите на один край поджаренные овощи, еще пару минут.
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