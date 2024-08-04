Вкусный омлет с овощами за 10 минут — пошаговый рецепт

Омлет с овощами. Фото: Freepik

Начните свое утро с вкусного и полезного омлета с овощами, который можно приготовить всего за 10 минут. Этот быстрый рецепт обеспечит вас необходимой энергией и зарядом бодрости на весь день.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

½ болгарского перца;

1/3 цукини (кабачка или патиссона);

лук репчатый 1 шт. (белый или синий);

помидор 1 шт.

Для омлета:

150 гр яйца (3 шт.);

2 ст. л. молока;

1 ч. л. соевого соуса.

Способ приготовления

Мелко нарежьте болгарский перец, цукини (кабачок или патиссон), репчатый лук. Разогрейте сковороду, обжарьте овощи.

Лук и кабачок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Очистите помидор от шкурки и семян, другими словами бланшируйте его, опустив в кипящую воду на несколько секунд. Нарежьте мелкими кусочками и отправьте к овощам на сковороду. Оставьте овощи в сторону.

Приготовление омлета. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешайте яйца, молоко, соевый соус. Подбейте массу вилочкой или венчиком. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, вылейте на нее яичную массу. Закройте на пару минут крышкой, после этого выложите на один край поджаренные овощи, еще пару минут.

Омлет с овощами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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