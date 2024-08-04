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Смачний омлет із овочами за 10 хвилин на сніданок

4 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачний омлет із овочами за 10 хвилин – покроковий рецепт
Омлет із овочами. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Почніть свій ранок із смачного та корисного омлету з овочами, який можна приготувати лише за 10 хвилин. Цей швидкий рецепт забезпечить вас необхідною енергією та зарядом бадьорості на весь день.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • ½ болгарського перцю;
  • 1/3 цукіні (кабачка чи патисону);
  • цибуля ріпчаста 1 шт. (білий чи синій);
  • помідор 1 шт.

Для омлету:

  • 150 гр яйця (3 шт.);
  • 2 ст. л. молока;
  • 1 ч. л. соєвого соусу.

Спосіб приготування

Дрібно наріжте болгарський перець, цукіні (кабачок або патісон), цибулю. Розігрійте сковороду, обсмажте овочі.

омлет на сніданок
Цибуля та кабачок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Очистіть помідор від шкірки і насіння, тобто бланшуйте його, опустивши в киплячу воду на кілька секунд. Наріжте дрібними шматочками та відправте до овочів на сковороду. Залишіть овочі убік.

рецепт омлету на сніданок
Приготування омлету. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змішайте яйця, молоко, соєвий соус. Підбийте масу вилочкою чи віночком. Розігрійте сковороду зі олією, вилийте на неї яєчну масу. Закрийте на пару хвилин кришкою, після цього викладіть на один край підсмажені овочі, ще кілька хвилин.

рецепт омлету з овочами
Омлет із овочами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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