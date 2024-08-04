Смачний омлет із овочами за 10 хвилин – покроковий рецепт

Омлет із овочами. Фото: Freepik

Почніть свій ранок із смачного та корисного омлету з овочами, який можна приготувати лише за 10 хвилин. Цей швидкий рецепт забезпечить вас необхідною енергією та зарядом бадьорості на весь день.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

½ болгарського перцю;

1/3 цукіні (кабачка чи патисону);

цибуля ріпчаста 1 шт. (білий чи синій);

помідор 1 шт.

Для омлету:

150 гр яйця (3 шт.);

2 ст. л. молока;

1 ч. л. соєвого соусу.

Спосіб приготування

Дрібно наріжте болгарський перець, цукіні (кабачок або патісон), цибулю. Розігрійте сковороду, обсмажте овочі.

Цибуля та кабачок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Очистіть помідор від шкірки і насіння, тобто бланшуйте його, опустивши в киплячу воду на кілька секунд. Наріжте дрібними шматочками та відправте до овочів на сковороду. Залишіть овочі убік.

Приготування омлету. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змішайте яйця, молоко, соєвий соус. Підбийте масу вилочкою чи віночком. Розігрійте сковороду зі олією, вилийте на неї яєчну масу. Закрийте на пару хвилин кришкою, після цього викладіть на один край підсмажені овочі, ще кілька хвилин.

Омлет із овочами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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