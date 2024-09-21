Рецепт паштета из печени трески — для бутербродов на завтрак.

Бутерброды на завтрак. Фото: Freepik

Вкусный паштет из печени трески – это идеальное решение для быстрого и питательного завтрака . Нежный, ароматный и полезный, он отлично подходит для приготовления бутербродов, которые можно быстро сделать перед рабочим днем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные блюда .

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Вам понадобится:

яйца 2 шт;

зеленый лук;

соль;

перец;

сыр;

сметана;

печень трески.

Способ приготовления

Вареные яйца нужно натереть на большой терке.

Натереть яйцо. Фото: Скриншот YouTube @ Вкусные блюда

Печень трески добавить к яйцам и измельчить с помощью вилки.

Печень трески. Фото: Скриншот YouTube @ Вкусные блюда

Натереть сыр и нарезать зеленый лук.

Приготовление намазки. Фото: Скриншот YouTube @ Вкусные блюда

Добавить соль, перец, сметану и все перемешать. Намазка готова.

Готовая намазка. Фото: Скриншот YouTube @ Вкусные блюда

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