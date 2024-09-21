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Вкусный паштет на хлеб из печень трески — для бутербродов на завтрак

21 сентября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт паштета из печени трески — для бутербродов на завтрак.
Бутерброды на завтрак. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вкусный паштет из печени трески – это идеальное решение для быстрого и питательного завтрака . Нежный, ароматный и полезный, он отлично подходит для приготовления бутербродов, которые можно быстро сделать перед рабочим днем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные блюда .

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Вам понадобится:

  • яйца 2 шт;
  • зеленый лук;
  • соль;
  • перец;
  • сыр;
  • сметана;
  • печень трески.

Способ приготовления

Вареные яйца нужно натереть на большой терке.

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Натереть яйцо. Фото: Скриншот YouTube @ Вкусные блюда

Печень трески добавить к яйцам и измельчить с помощью вилки.

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Печень трески. Фото: Скриншот YouTube @ Вкусные блюда

Натереть сыр и нарезать зеленый лук.

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Приготовление намазки. Фото: Скриншот YouTube @ Вкусные блюда

Добавить соль, перец, сметану и все перемешать. Намазка готова.

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Готовая намазка. Фото: Скриншот YouTube @ Вкусные блюда

Раньше мы писали о вкусном венгерском паштете из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку через пять минут.

Также обратите внимание на вкусную и быструю перекуску из батона и консервы за минуту.

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