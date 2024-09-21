Рецепт паштета из печени трески — для бутербродов на завтрак.

Вкусный паштет на хлеб из печень трески — для бутербродов на завтрак
Вкусный паштет из печени трески – это идеальное решение для быстрого и питательного завтрака . Нежный, ароматный и полезный, он отлично подходит для приготовления бутербродов, которые можно быстро сделать перед рабочим днем.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные блюда .
Вам понадобится:
- яйца 2 шт;
- зеленый лук;
- соль;
- перец;
- сыр;
- сметана;
- печень трески.
Способ приготовления
Вареные яйца нужно натереть на большой терке.
Печень трески добавить к яйцам и измельчить с помощью вилки.
Натереть сыр и нарезать зеленый лук.
Добавить соль, перец, сметану и все перемешать. Намазка готова.
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