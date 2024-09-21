Рецепт паштета з печінки тріски — для бутербродів на сніданок

Бутерброди на сніданок. Фото: Freepik

Смачний паштет з печінки тріски — це ідеальне рішення для швидкого і поживного сніданку. Ніжний, ароматний і корисний, він чудово підходить для приготування бутербродів, які можна швидко зробити перед робочим днем.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні страви.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт;

зелена цибуля;

сіль;

перець;

сир;

сметана;

печінка тріски.

Спосіб приготування

Варені яйця потрібно натерти на великій тертці.

Натерте яйце. Фото: Скриншот YouTube @Смачністрави

Печінки тріски додати до яєць та подрібнити за допомогою виделки.

Печінка тріски. Фото: Скриншот YouTube @Смачністрави

Натерти твердий сир и нарізати зелену цибулю.

Приготування намазки. Фото: Скриншот YouTube @Смачністрави

Додати сіль, перець, сметану та все перемішати. Намазка готова.

Готова намазка. Фото: Скриншот YouTube @Смачністрави

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