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Смачний паштет на хліб з печінка тріски — для бутербродів на сніданок

21 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт паштета з печінки тріски — для бутербродів на сніданок
Бутерброди на сніданок. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Смачний паштет з печінки тріски — це ідеальне рішення для швидкого і поживного сніданку. Ніжний, ароматний і корисний, він чудово підходить для приготування бутербродів, які можна швидко зробити перед робочим днем. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні страви.

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Вам знадобиться: 

  • яйця 2 шт; 
  • зелена цибуля; 
  • сіль; 
  • перець;
  • сир; 
  • сметана;
  • печінка тріски. 

Спосіб приготування 

Варені яйця потрібно натерти на великій тертці. 

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Натерте яйце. Фото: Скриншот YouTube @Смачністрави

Печінки тріски додати до яєць та подрібнити за допомогою виделки. 

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Печінка тріски. Фото: Скриншот YouTube @Смачністрави

Натерти твердий сир и нарізати зелену цибулю. 

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Приготування намазки. Фото: Скриншот YouTube @Смачністрави

Додати сіль, перець, сметану та все перемішати. Намазка готова. 

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Готова намазка. Фото: Скриншот YouTube @Смачністрави

Раніше ми писали про смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин.

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лайфхаки Сніданок бутерброд рецепти ідея для сніданку

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