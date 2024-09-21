Рецепт паштета з печінки тріски — для бутербродів на сніданок

Смачний паштет на хліб з печінка тріски — для бутербродів на сніданок
Смачний паштет з печінки тріски — це ідеальне рішення для швидкого і поживного сніданку. Ніжний, ароматний і корисний, він чудово підходить для приготування бутербродів, які можна швидко зробити перед робочим днем.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні страви.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт;
- зелена цибуля;
- сіль;
- перець;
- сир;
- сметана;
- печінка тріски.
Спосіб приготування
Варені яйця потрібно натерти на великій тертці.
Печінки тріски додати до яєць та подрібнити за допомогою виделки.
Натерти твердий сир и нарізати зелену цибулю.
Додати сіль, перець, сметану та все перемішати. Намазка готова.
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