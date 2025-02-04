Вкусный паштет из куриной грудки на завтрак — нежный, легкий и полезный

Вкусный паштет из куриной грудинки на завтрак
Если вы ищете простое, но полезное блюдо на завтрак, этот нежный паштет из куриной грудки станет идеальным выбором. Готовится всего за несколько минут, получается легким, ароматным и прекрасно сочетается с хлебом, гренками или даже овощами.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- отварное куриное филе — 300 г;
- сливочное масло — 50 г;
- яйца — 2 шт.;
- черный перец — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- сливки (молоко или бульон) — 3-4 ст. л.
Способ приготовления
Куриное филе нарезать кусочками для удобства. Выложить в чашу блендера, добавить отваренные яйца и сливочное масло комнатной температуры.
Влить сливки или молоко, приправить солью и черным перцем. Измельчить блендером до однородной, нежной консистенции.
Готовый паштет переложить в контейнер или сервировать сразу. Прекрасно подходит для завтрака или легкого перекуса.
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