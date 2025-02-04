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Вкусный паштет из куриной грудинки на завтрак

4 февраля 2025 06:03
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусный паштет из куриной грудки на завтрак — нежный, легкий и полезный
Паштет из куриной грудинки. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вы ищете простое, но полезное блюдо на завтрак, этот нежный паштет из куриной грудки станет идеальным выбором. Готовится всего за несколько минут, получается легким, ароматным и прекрасно сочетается с хлебом, гренками или даже овощами.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • отварное куриное филе — 300 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • черный перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • сливки (молоко или бульон) — 3-4 ст. л.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать кусочками для удобства. Выложить в чашу блендера, добавить отваренные яйца и сливочное масло комнатной температуры.

Влить сливки или молоко, приправить солью и черным перцем. Измельчить блендером до однородной, нежной консистенции.

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Куриный паштет Фото: smachnenke.com.ua

Готовый паштет переложить в контейнер или сервировать сразу. Прекрасно подходит для завтрака или легкого перекуса.

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