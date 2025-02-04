Смачний паштет з курячої грудки на сніданок — ніжний, легкий і корисний

Паштет з курячої грудинки. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви шукаєте просту, але корисну страву на сніданок, цей ніжний паштет із курячої грудки стане ідеальним вибором. Готується всього за кілька хвилин, виходить легким, ароматним і чудово смакує з хлібом, грінками чи навіть овочами.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

відварене куряче філе — 300 г;

вершкове масло — 50 г;

яйця — 2 шт.;

чорний перець — за смаком;

сіль — за смаком;

вершки (молоко чи бульйон) — 3-4 ст. л.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати шматочками для зручності. Викласти у чашу блендера, додати відварені яйця та вершкове масло кімнатної температури.

Влити вершки або молоко, приправити сіллю та чорним перцем. Подрібнити блендером до однорідної, ніжної консистенції.

Курячий паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий паштет перекласти у контейнер або сервірувати відразу. Чудово підходить для сніданку або легкого перекусу.



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