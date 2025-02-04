Смачний паштет з курячої грудки на сніданок — ніжний, легкий і корисний

Смачний паштет з курячої грудинки на сніданок
Якщо ви шукаєте просту, але корисну страву на сніданок, цей ніжний паштет із курячої грудки стане ідеальним вибором. Готується всього за кілька хвилин, виходить легким, ароматним і чудово смакує з хлібом, грінками чи навіть овочами.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- відварене куряче філе — 300 г;
- вершкове масло — 50 г;
- яйця — 2 шт.;
- чорний перець — за смаком;
- сіль — за смаком;
- вершки (молоко чи бульйон) — 3-4 ст. л.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати шматочками для зручності. Викласти у чашу блендера, додати відварені яйця та вершкове масло кімнатної температури.
Влити вершки або молоко, приправити сіллю та чорним перцем. Подрібнити блендером до однорідної, ніжної консистенції.
Готовий паштет перекласти у контейнер або сервірувати відразу. Чудово підходить для сніданку або легкого перекусу.
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