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Вкусный пирог без теста "ленивая ачма" — готовится за 30 минут

15 мая 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт быстрого пирога, который готовится за 30 минут – пошаговое описание
Пирог с сыром. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем приготовить вкусный пирог, для которого даже не нужно замешивать тесто. Готовится быстро и просто. Его можно есть как в горячем, так и холодном виде.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

  • 200 г лаваша (2 больших лаваша);
  • 180 г творога;
  • 100 г сыра (можно моцареллу);
  • 4 яйца;
  • 200 мл молока;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Лаваши разрезать пополам, получится 4 небольших листа.

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Сыр в тарелке. Фото: YouTube @navkus2848

Яйца взбить. Добавить молоко, соль, перец.

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Яйца и молоко. Фото: YouTube @navkus2848

Творог размять вилкой. Твердый сыр натереть на крупной терке.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @navkus2848

Два листа лаваша обмакнуть в смесь яйца с молоком и выложить в форму гармошкой. Сверху выложить половину творога и сыра.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @navkus2848

Вымочить в смеси еще 2 листа лаваша и выложить сверху. В остатки смеси добавить вторую половину творога и сыра, смешать и полить сверху. Немного прижать лопаткой.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @navkus2848

Выпекать при 180 ºС в течение 20-30 минут.

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Готовый пирог. Приготовление пирога. Фото: YouTube @navkus2848

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

рецепты
лайфхаки
пирог
сыр
Пирог с творогом

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