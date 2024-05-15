Рецепт быстрого пирога, который готовится за 30 минут – пошаговое описание

Вкусный пирог без теста "ленивая ачма" — готовится за 30 минут
Предлагаем приготовить вкусный пирог, для которого даже не нужно замешивать тесто. Готовится быстро и просто. Его можно есть как в горячем, так и холодном виде.
Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.
Вам понадобится:
- 200 г лаваша (2 больших лаваша);
- 180 г творога;
- 100 г сыра (можно моцареллу);
- 4 яйца;
- 200 мл молока;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Лаваши разрезать пополам, получится 4 небольших листа.
Яйца взбить. Добавить молоко, соль, перец.
Творог размять вилкой. Твердый сыр натереть на крупной терке.
Два листа лаваша обмакнуть в смесь яйца с молоком и выложить в форму гармошкой. Сверху выложить половину творога и сыра.
Вымочить в смеси еще 2 листа лаваша и выложить сверху. В остатки смеси добавить вторую половину творога и сыра, смешать и полить сверху. Немного прижать лопаткой.
Выпекать при 180 ºС в течение 20-30 минут.
Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.
Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.
Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.
Читайте Новини.LIVE!