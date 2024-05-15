Рецепт быстрого пирога, который готовится за 30 минут – пошаговое описание

Пирог с сыром. Фото: YouTube @navkus2848

Предлагаем приготовить вкусный пирог, для которого даже не нужно замешивать тесто. Готовится быстро и просто. Его можно есть как в горячем, так и холодном виде.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

200 г лаваша (2 больших лаваша);

180 г творога;

100 г сыра (можно моцареллу);

4 яйца;

200 мл молока;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Лаваши разрезать пополам, получится 4 небольших листа.

Сыр в тарелке. Фото: YouTube @navkus2848

Яйца взбить. Добавить молоко, соль, перец.

Яйца и молоко. Фото: YouTube @navkus2848

Творог размять вилкой. Твердый сыр натереть на крупной терке.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @navkus2848

Два листа лаваша обмакнуть в смесь яйца с молоком и выложить в форму гармошкой. Сверху выложить половину творога и сыра.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @navkus2848

Вымочить в смеси еще 2 листа лаваша и выложить сверху. В остатки смеси добавить вторую половину творога и сыра, смешать и полить сверху. Немного прижать лопаткой.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @navkus2848

Выпекать при 180 ºС в течение 20-30 минут.

Готовый пирог. Приготовление пирога. Фото: YouTube @navkus2848

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