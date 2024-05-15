Рецепт швидкого пирога, який готується за 30 хвилин — покроковий опис

Пиріг із сиром. Фото: YouTube @navkus2848

Пропонуємо приготувати смачний пиріг, для якого навіть не треба замішувати тісто. Готується швидко та просто. Його можна їсти як в гарячому, так і холодному вигляді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.

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Вам знадобиться:

200 г лаваша (2 великих лаваші);

180 г сиру;

100 г сиру (моцарела);

4 яйця;

200 мл молока;

сіль, перець на смак.

Спосіб приготування

Лаваші розрізати навпіл, вийде 4 невеликих листи.

Сир в тарілці. Фото: YouTube @navkus2848

Яйця збити. Додати молоко, сіль, перець.

Яйця та молоко. Фото: YouTube @navkus2848

Сир розім'яти виделкою. Твердий сир натерти на великій тертці.

Приготування пирога. Фото: YouTube @navkus2848

Два листи лаваша вмочити в суміш яйця з молоком і викласти в форму гармошкою. Зверху викласти половину сиру та моцарелу.

Приготування пирога. Фото: YouTube @navkus2848

Вимочити в суміші ще 2 листи лаваша і викласти зверху. В залишки суміші додати другу половину сиру та твердого сиру, змішати й полити зверху. Трохи притиснути лопаткою.

Приготування пирога. Фото: YouTube @navkus2848

Випікати при 180 °С протягом 20-30 хвилин.

Готовий пиріг. Приготування пирога. Фото: YouTube @navkus2848

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