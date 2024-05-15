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Смачний пиріг без тіста "лінива ачма" — готується за 30 хвилин

15 травня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт швидкого пирога, який готується за 30 хвилин — покроковий опис
Пиріг із сиром. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати смачний пиріг, для якого навіть не треба замішувати тісто. Готується швидко та просто. Його можна їсти як в гарячому, так і холодному вигляді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus

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Вам знадобиться: 

  • 200 г лаваша (2 великих лаваші);
  • 180 г сиру;
  • 100 г сиру (моцарела);
  • 4 яйця;
  • 200 мл молока;
  • сіль, перець на смак. 

Спосіб приготування 

Лаваші розрізати навпіл, вийде 4 невеликих листи.

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Сир в тарілці. Фото: YouTube @navkus2848

Яйця збити. Додати молоко, сіль, перець. 

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Яйця та молоко. Фото: YouTube @navkus2848

Сир розім'яти виделкою. Твердий сир натерти на великій тертці.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @navkus2848

Два листи лаваша вмочити в суміш яйця з молоком і викласти в форму гармошкою. Зверху викласти половину сиру та моцарелу.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @navkus2848

Вимочити в суміші ще 2 листи лаваша і викласти зверху. В залишки суміші додати другу половину сиру та твердого сиру, змішати й полити зверху. Трохи притиснути лопаткою.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @navkus2848

Випікати при 180 °С протягом 20-30 хвилин. 

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Готовий пиріг. Приготування пирога. Фото: YouTube @navkus2848

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сир
Пиріг із сиром

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