Рецепт швидкого пирога, який готується за 30 хвилин — покроковий опис

Смачний пиріг без тіста "лінива ачма" — готується за 30 хвилин
Пропонуємо приготувати смачний пиріг, для якого навіть не треба замішувати тісто. Готується швидко та просто. Його можна їсти як в гарячому, так і холодному вигляді.
Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.
Вам знадобиться:
- 200 г лаваша (2 великих лаваші);
- 180 г сиру;
- 100 г сиру (моцарела);
- 4 яйця;
- 200 мл молока;
- сіль, перець на смак.
Спосіб приготування
Лаваші розрізати навпіл, вийде 4 невеликих листи.
Яйця збити. Додати молоко, сіль, перець.
Сир розім'яти виделкою. Твердий сир натерти на великій тертці.
Два листи лаваша вмочити в суміш яйця з молоком і викласти в форму гармошкою. Зверху викласти половину сиру та моцарелу.
Вимочити в суміші ще 2 листи лаваша і викласти зверху. В залишки суміші додати другу половину сиру та твердого сиру, змішати й полити зверху. Трохи притиснути лопаткою.
Випікати при 180 °С протягом 20-30 хвилин.
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