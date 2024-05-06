Как приготовить кабачки в духовке — пошаговый рецепт

Кабачки с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кабачки в духовке — отличная полезная замена кабачкам, которые готовятся на сковороде. Простое, быстрое и вкусное блюдо, которое понравится абсолютно всем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 шт. (500 г);

соль — 0,5 ч.л. (по вкусу);

сушеный чеснок — 1 ч.л.;

копченая паприка — 0,5 ч.л.;

растительное масло — 2 ст.л.;

укроп;

сыр — 80 г;

майонез — 1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать кабачки, положить в тарелку и посолить. По желанию кабачки можно обчистить.

Кабачки и соль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К кабачком добавить сушеный чеснок, паприку и растительное масло.

Кабачки и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть сыр, добавить майонез, нарезанный укроп и перемешать.

Сыр и майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить кабачки на пергамент, выпекать при 200 ºС в течении 10-15 минут.

Кабачки и сырная начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Достаем кабачки, сверху выложить сыр с майонезом и поставить в духовку еще на 5 минут.

Готовые кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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