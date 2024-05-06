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Вкусный, простой и полезный рецепт кабачков с чесноком в духовке

6 мая 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить кабачки в духовке — пошаговый рецепт
Кабачки с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Кабачки в духовке — отличная полезная замена кабачкам, которые готовятся на сковороде. Простое, быстрое и вкусное блюдо, которое понравится абсолютно всем. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • кабачки — 2 шт. (500 г);
  • соль — 0,5 ч.л. (по вкусу);
  • сушеный чеснок — 1 ч.л.;
  • копченая паприка — 0,5 ч.л.;
  • растительное масло — 2 ст.л.;
  • укроп;
  • сыр — 80 г;
  • майонез — 1 ст.л.

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать кабачки, положить в тарелку и посолить. По желанию кабачки можно обчистить. 

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Кабачки и соль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К кабачком добавить сушеный чеснок, паприку и растительное масло. 

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Кабачки и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть сыр, добавить майонез, нарезанный укроп и перемешать. 

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Сыр и майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить кабачки на пергамент, выпекать при 200 ºС в течении 10-15 минут. 

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Кабачки и сырная начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Достаем кабачки, сверху выложить сыр с майонезом и поставить в духовку еще на 5 минут. 

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Готовые кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о вкусном картофеле в мультиварке — самый простой рецепт.

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Возьмите три картошки и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.

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