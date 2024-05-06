Как приготовить кабачки в духовке — пошаговый рецепт

Вкусный, простой и полезный рецепт кабачков с чесноком в духовке
Кабачки в духовке — отличная полезная замена кабачкам, которые готовятся на сковороде. Простое, быстрое и вкусное блюдо, которое понравится абсолютно всем.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт. (500 г);
- соль — 0,5 ч.л. (по вкусу);
- сушеный чеснок — 1 ч.л.;
- копченая паприка — 0,5 ч.л.;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- укроп;
- сыр — 80 г;
- майонез — 1 ст.л.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать кабачки, положить в тарелку и посолить. По желанию кабачки можно обчистить.
К кабачком добавить сушеный чеснок, паприку и растительное масло.
Натереть сыр, добавить майонез, нарезанный укроп и перемешать.
Выложить кабачки на пергамент, выпекать при 200 ºС в течении 10-15 минут.
Достаем кабачки, сверху выложить сыр с майонезом и поставить в духовку еще на 5 минут.
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