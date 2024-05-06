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Смачний, простий та корисний рецепт кабачків із часником у духовці

6 травня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати кабачки в духовці – покроковий рецепт
Кабачки із сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Кабачки в духовці — чудова корисна заміна кабачкам, які готуються на сковороді. Проста, швидка та смачна страва, яка сподобається абсолютно всім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт. (500 г);
  • сіль — 0,5 ч.л. (за смаком);
  • сушений часник — 1 ч.л.;
  • копчена паприка — 0,5 ч. л.;
  • олія — 2 ст.л.;
  • кріп;
  • сир — 80 г;
  • майонез — 1 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати кабачки, покласти в тарілку і посолити. За бажанням кабачки можна обчистити.

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Кабачки та сіль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До кабачків додати сушений часник, паприку та олію.

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Кабачки та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти сир, додати майонез, нарізаний кріп і перемішати.

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Сир та майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти кабачки на пергамент, випікати при 200 ºС протягом 10-15 хвилин.

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Кабачки та сирна начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дістаємо кабачки, зверху викласти сир із майонезом та поставити в духовку ще на 5 хвилин.

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Готові кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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кабачки

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