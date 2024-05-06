Як приготувати кабачки в духовці – покроковий рецепт

Кабачки із сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кабачки в духовці — чудова корисна заміна кабачкам, які готуються на сковороді. Проста, швидка та смачна страва, яка сподобається абсолютно всім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт. (500 г);

сіль — 0,5 ч.л. (за смаком);

сушений часник — 1 ч.л.;

копчена паприка — 0,5 ч. л.;

олія — 2 ст.л.;

кріп;

сир — 80 г;

майонез — 1 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати кабачки, покласти в тарілку і посолити. За бажанням кабачки можна обчистити.

Кабачки та сіль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До кабачків додати сушений часник, паприку та олію.

Кабачки та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти сир, додати майонез, нарізаний кріп і перемішати.

Сир та майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти кабачки на пергамент, випікати при 200 ºС протягом 10-15 хвилин.

Кабачки та сирна начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дістаємо кабачки, зверху викласти сир із майонезом та поставити в духовку ще на 5 хвилин.

Готові кабачки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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