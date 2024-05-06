Як приготувати кабачки в духовці – покроковий рецепт

Смачний, простий та корисний рецепт кабачків із часником у духовці
Кабачки в духовці — чудова корисна заміна кабачкам, які готуються на сковороді. Проста, швидка та смачна страва, яка сподобається абсолютно всім.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт. (500 г);
- сіль — 0,5 ч.л. (за смаком);
- сушений часник — 1 ч.л.;
- копчена паприка — 0,5 ч. л.;
- олія — 2 ст.л.;
- кріп;
- сир — 80 г;
- майонез — 1 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати кабачки, покласти в тарілку і посолити. За бажанням кабачки можна обчистити.
До кабачків додати сушений часник, паприку та олію.
Натерти сир, додати майонез, нарізаний кріп і перемішати.
Викласти кабачки на пергамент, випікати при 200 ºС протягом 10-15 хвилин.
Дістаємо кабачки, зверху викласти сир із майонезом та поставити в духовку ще на 5 хвилин.
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