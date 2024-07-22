Штрудель с курицей и сыром – пошаговое приготовление

Штрудель с курицей. Фото: Freepik

Порадуйте себя и своих близких невероятно вкусным штруделем с сыром и копченой курицей. Этот рецепт сочетает в себе нежность творога и аромат копченого мяса, создавая неповторимое блюдо. Узнайте, как приготовить это кулинарное чудо легко и быстро.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Блюда от Мирославы.

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Вам понадобится:

вода 250 мл;

яйцо 1 шт;

масло 1 ст. л;

соль 1/4 ч л;

уксус 1 ст. л;

мука 500 г;

маргарин 250 г;

творог 18% 300 г;

сметана 100 г;

соль 1/2 ст л;

петрушка (или смесь зелени);

растительное масло 1 ч л;

прованские травы 1 ст. л;

чеснок 3 зуб;

голени копченые 2 шт.

Способ приготовления

К яйцу добавить соль и растительное масло. Затем добавить уксус, все перемешать. Добавить муку и перемешать еще раз.

Приготовление теста. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

Замесить тесто. Разрезать тесто на 6 частей. Раскатать каждую часть и положить внутрь маргарин. Затем сверху выложить еще один кусок теста. Поступить так со всеми частями.

Тесто и маргарин. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

Еще раз раскатать. Смазать сливочным маслом. Сложить тесто в конверт и оставить, пока готовим начинку.

Тесто для штруделя. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

В творогу добавить специи, чеснок и зелень. Всё перемешать.

Начинка для штруделя. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

Затем нарезать копченую курицу на кусочки, смешать с творогом.

Начинка из курицы и творога. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

В тесто выкладываем начинку. Формируем штрудель. Смазать желтоком. Делаем надрезы. Выпекать при 180 ºС в течение 45-60 минут.

Приготовление выпечки. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

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