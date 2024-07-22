Штрудель с курицей и сыром – пошаговое приготовление

Вкусный рецепт штруделя с сыром и копченой курицей
Порадуйте себя и своих близких невероятно вкусным штруделем с сыром и копченой курицей. Этот рецепт сочетает в себе нежность творога и аромат копченого мяса, создавая неповторимое блюдо. Узнайте, как приготовить это кулинарное чудо легко и быстро.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Блюда от Мирославы.
Вам понадобится:
- вода 250 мл;
- яйцо 1 шт;
- масло 1 ст. л;
- соль 1/4 ч л;
- уксус 1 ст. л;
- мука 500 г;
- маргарин 250 г;
- творог 18% 300 г;
- сметана 100 г;
- соль 1/2 ст л;
- петрушка (или смесь зелени);
- растительное масло 1 ч л;
- прованские травы 1 ст. л;
- чеснок 3 зуб;
- голени копченые 2 шт.
Способ приготовления
К яйцу добавить соль и растительное масло. Затем добавить уксус, все перемешать. Добавить муку и перемешать еще раз.
Замесить тесто. Разрезать тесто на 6 частей. Раскатать каждую часть и положить внутрь маргарин. Затем сверху выложить еще один кусок теста. Поступить так со всеми частями.
Еще раз раскатать. Смазать сливочным маслом. Сложить тесто в конверт и оставить, пока готовим начинку.
В творогу добавить специи, чеснок и зелень. Всё перемешать.
Затем нарезать копченую курицу на кусочки, смешать с творогом.
В тесто выкладываем начинку. Формируем штрудель. Смазать желтоком. Делаем надрезы. Выпекать при 180 ºС в течение 45-60 минут.
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