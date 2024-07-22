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Вкусный рецепт штруделя с сыром и копченой курицей

22 июля 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Штрудель с курицей и сыром – пошаговое приготовление
Штрудель с курицей. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Порадуйте себя и своих близких невероятно вкусным штруделем с сыром и копченой курицей. Этот рецепт сочетает в себе нежность творога и аромат копченого мяса, создавая неповторимое блюдо. Узнайте, как приготовить это кулинарное чудо легко и быстро.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Блюда от Мирославы.

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Вам понадобится:

  • вода 250 мл;
  • яйцо 1 шт;
  • масло 1 ст. л;
  • соль 1/4 ч л;
  • уксус 1 ст. л;
  • мука 500 г;
  • маргарин 250 г;
  • творог 18% 300 г;
  • сметана 100 г;
  • соль 1/2 ст л;
  • петрушка (или смесь зелени);
  • растительное масло 1 ч л;
  • прованские травы 1 ст. л;
  • чеснок 3 зуб;
  • голени копченые 2 шт.

Способ приготовления

К яйцу добавить соль и растительное масло. Затем добавить уксус, все перемешать. Добавить муку и перемешать еще раз.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

Замесить тесто. Разрезать тесто на 6 частей. Раскатать каждую часть и положить внутрь маргарин. Затем сверху выложить еще один кусок теста. Поступить так со всеми частями.

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Тесто и маргарин. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

Еще раз раскатать. Смазать сливочным маслом. Сложить тесто в конверт и оставить, пока готовим начинку.

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Тесто для штруделя. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

В творогу добавить специи, чеснок и зелень. Всё перемешать.

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Начинка для штруделя. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

Затем нарезать копченую курицу на кусочки, смешать с творогом.

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Начинка из курицы и творога. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

В тесто выкладываем начинку. Формируем штрудель. Смазать желтоком. Делаем надрезы. Выпекать при 180 ºС в течение 45-60 минут.

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Приготовление выпечки. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

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