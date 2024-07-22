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Смачний рецепт штруделю з сиром та копченою куркою

22 липня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Штрудель з куркою та сиром — покрокове приготування
Штрудель с куркою. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Порадуйте себе та своїх близьких неймовірно смачним штруделем із сиром та копченою куркою. Цей рецепт поєднує в собі ніжність сиру та аромат копченого м'яса, створюючи неповторну страву. Дізнайтеся, як приготувати це кулінарне диво легко та швидко. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Блюда от Мирославы

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Вам знадобиться: 

  • вода 250 мл;
  • яйце 1 шт;
  • олія 1 ст л;
  • сіль 1/4 ч л;
  • оцет 1 ст л;
  • борошно 500 г;
  • маргарин 250 г;
  • сир 18% 300 г;
  • сметана 100 г;
  • сіль 1/2 ст л;
  • петрушка (або суміш зелені);
  • олія 1 ч л;
  • прованські трави 1 ст л;
  • часник 3 зуб;
  • гомілки копчені 2 шт.

Спосіб приготування 

До яйця додати сіль та рослинну олію. Потім додати оцет, все перемішати. Додати борошно та ще раз перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

Замісити тісто. Розрізати тісто на 6 частин. Розкатати кожну частину та покласти в середину маргарин. Потім зверху викласти ще один шматок тіста. Зробити так зі всіма частинами. 

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Тісто та маргарин. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

Ще раз розкатати. Змастити вершковим маслом. Скласти тісто в конверт та залишити, поки готуватимемо начинку. 

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Тісто для штруделя. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

До сиру додати спеції, часник та зелень. Все перемішати. 

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Начинка для штруделя. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

Потім нарізати копчену курку на шматочки, змішати з сиром. 

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Начинка з курки та сиру. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

В тісто викладаємо начинку. Формуємо штрудель. Змастити жовтоком. Робимо надрізи.  Випікати при 180 ºС протягом 45-60 хвилин. 

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Приготування випічки. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг із полуницею за п'ять хвилин + час на випічку.

Також ми розповідали про відомий вишневий плетений пиріг із серіалу Твін Пікс.

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом французької запіканки з полуницею.

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