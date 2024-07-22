Штрудель з куркою та сиром — покрокове приготування

Смачний рецепт штруделю з сиром та копченою куркою
Порадуйте себе та своїх близьких неймовірно смачним штруделем із сиром та копченою куркою. Цей рецепт поєднує в собі ніжність сиру та аромат копченого м'яса, створюючи неповторну страву. Дізнайтеся, як приготувати це кулінарне диво легко та швидко.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Блюда от Мирославы.
Вам знадобиться:
- вода 250 мл;
- яйце 1 шт;
- олія 1 ст л;
- сіль 1/4 ч л;
- оцет 1 ст л;
- борошно 500 г;
- маргарин 250 г;
- сир 18% 300 г;
- сметана 100 г;
- сіль 1/2 ст л;
- петрушка (або суміш зелені);
- олія 1 ч л;
- прованські трави 1 ст л;
- часник 3 зуб;
- гомілки копчені 2 шт.
Спосіб приготування
До яйця додати сіль та рослинну олію. Потім додати оцет, все перемішати. Додати борошно та ще раз перемішати.
Замісити тісто. Розрізати тісто на 6 частин. Розкатати кожну частину та покласти в середину маргарин. Потім зверху викласти ще один шматок тіста. Зробити так зі всіма частинами.
Ще раз розкатати. Змастити вершковим маслом. Скласти тісто в конверт та залишити, поки готуватимемо начинку.
До сиру додати спеції, часник та зелень. Все перемішати.
Потім нарізати копчену курку на шматочки, змішати з сиром.
В тісто викладаємо начинку. Формуємо штрудель. Змастити жовтоком. Робимо надрізи. Випікати при 180 ºС протягом 45-60 хвилин.
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