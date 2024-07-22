Штрудель з куркою та сиром — покрокове приготування

Штрудель с куркою. Фото: Freepik

Порадуйте себе та своїх близьких неймовірно смачним штруделем із сиром та копченою куркою. Цей рецепт поєднує в собі ніжність сиру та аромат копченого м'яса, створюючи неповторну страву. Дізнайтеся, як приготувати це кулінарне диво легко та швидко.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Блюда от Мирославы.

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Вам знадобиться:

вода 250 мл;

яйце 1 шт;

олія 1 ст л;

сіль 1/4 ч л;

оцет 1 ст л;

борошно 500 г;

маргарин 250 г;

сир 18% 300 г;

сметана 100 г;

сіль 1/2 ст л;

петрушка (або суміш зелені);

олія 1 ч л;

прованські трави 1 ст л;

часник 3 зуб;

гомілки копчені 2 шт.

Спосіб приготування

До яйця додати сіль та рослинну олію. Потім додати оцет, все перемішати. Додати борошно та ще раз перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

Замісити тісто. Розрізати тісто на 6 частин. Розкатати кожну частину та покласти в середину маргарин. Потім зверху викласти ще один шматок тіста. Зробити так зі всіма частинами.

Тісто та маргарин. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

Ще раз розкатати. Змастити вершковим маслом. Скласти тісто в конверт та залишити, поки готуватимемо начинку.

Тісто для штруделя. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

До сиру додати спеції, часник та зелень. Все перемішати.

Начинка для штруделя. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

Потім нарізати копчену курку на шматочки, змішати з сиром.

Начинка з курки та сиру. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

В тісто викладаємо начинку. Формуємо штрудель. Змастити жовтоком. Робимо надрізи. Випікати при 180 ºС протягом 45-60 хвилин.

Приготування випічки. Фото: YouTube @stravyvidmyroslavy

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