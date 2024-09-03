Вкусный салат на зиму из 3 кг свеклы — пошаговый рецепт

Салат из свеклы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Приготовьте вкусный и полезный салат на зиму из 3 кг свеклы по рецепту, проверенному временем! Этот простой способ заготовки позволяет сохранить все вкусовые качества и пользу свеклы, обеспечив вас ярким и аппетитным салатом на весь холодный сезон.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

свекла 3 кг;

лук 1 кг;

масло растительное 200 мл;

соль 20 г (по вкусу);

сахар 150 г;

перец черный 1 ч.л.;

паприка 1 ч.л.;

уксус 9% 100 мл.

Способ приготовления

На растительном масле обжарить лук до золотистого цвета.

Нарезанный лук. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Натереть свеклу, лучше это сделать при помощи терки для моркови по-корейски, но можно и просто на крупной терке. К луку добавить соль, черный молотый перец и паприку. Затем добавляем свеклу и сахар.

Лук и свекла. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тушить все 20 минут, периодически помешивать. Затем добавить уксус 9% и готовить еще 5 минут.

Приготовление салата. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раскладываем салат по банкам и герметично закрываем. Оставляем до полного охлаждения.

Салат из свеклы. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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