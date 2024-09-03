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Смачний салат на зиму з 3 кг буряків — рецепт, перевірений роками

3 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачний салат на зиму з 3 кг буряків – покроковий рецепт
Салат з буряка. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте смачний та корисний салат на зиму з 3 кг буряків за рецептом, перевіреним часом! Цей простий спосіб заготівлі дозволяє зберегти всі смакові якості та користь буряків, забезпечивши вас яскравим та апетитним салатом на весь холодний сезон.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • буряк 3 кг;
  • цибуля 1 кг;
  • олія рослинна 200 мл;
  • сіль 20 г (за смаком);
  • цукор 150 г;
  • чорний перець 1 ч.л.;
  • паприка 1 ч.л.;
  • оцет 9% 100 мл.

Спосіб приготування

На олії обсмажити цибулю до золотистого кольору.

салат із буряків на зиму
Нарізану цибулю. Скриншот. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Натерти буряк, краще це зробити за допомогою тертки для моркви по-корейськи, але можна і просто на великій тертці. До цибулі додати сіль, чорний мелений перець та паприку. Потім додаємо буряки та цукор.

смачний салат з буряка на зиму
Цибуля та буряки. Скриншот. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тушкувати всі 20 хвилин, періодично помішувати. Потім додати оцет 9% та готувати ще 5 хвилин.

рецепт салату з буряка на зиму
Приготування салату. Скриншот. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розкладаємо салат по банкам та герметично закриваємо. Залишаємо до повного охолодження.

простий рецепт салату з буряка на зиму
Салат з буряка. Скриншот. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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лайфхаки рецепти заготівля на зиму салат на зиму буряк

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