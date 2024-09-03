Смачний салат на зиму з 3 кг буряків – покроковий рецепт

Салат з буряка. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Приготуйте смачний та корисний салат на зиму з 3 кг буряків за рецептом, перевіреним часом! Цей простий спосіб заготівлі дозволяє зберегти всі смакові якості та користь буряків, забезпечивши вас яскравим та апетитним салатом на весь холодний сезон.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

буряк 3 кг;

цибуля 1 кг;

олія рослинна 200 мл;

сіль 20 г (за смаком);

цукор 150 г;

чорний перець 1 ч.л.;

паприка 1 ч.л.;

оцет 9% 100 мл.

Спосіб приготування

На олії обсмажити цибулю до золотистого кольору.

Нарізану цибулю. Скриншот. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Натерти буряк, краще це зробити за допомогою тертки для моркви по-корейськи, але можна і просто на великій тертці. До цибулі додати сіль, чорний мелений перець та паприку. Потім додаємо буряки та цукор.

Цибуля та буряки. Скриншот. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тушкувати всі 20 хвилин, періодично помішувати. Потім додати оцет 9% та готувати ще 5 хвилин.

Приготування салату. Скриншот. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розкладаємо салат по банкам та герметично закриваємо. Залишаємо до повного охолодження.

Салат з буряка. Скриншот. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, за смаком як аджика, всі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачна та яскрава, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати його для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу та рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.