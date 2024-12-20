Самый вкусный салат из свеклы — рецепт, который поразит каждого

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт с известного ресторана
Салат из свеклы — это всегда хороший выбор для праздничного стола или обычного ужина. Мы раскроем секрет приготовления, который сделает это блюдо самым любимым в вашей семье.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- огурцы соленые — 2 шт.;
- лук белый — половина;
- сыр твердый — 100 г;
- семена тыквенные — 50 г.
Способ приготовления
Отварить яйца, остудить, очистить и порезать маленьким кубиком. Запечь свеклу в духовке для более яркого вкуса, охладить, очистить и натереть или нарезать.
Нарезать огурцы мелкими кусочками. Порезать лук кубиком. Натереть сыр на большой терке.
Смешать все ингредиенты, добавить зелень и измельченные семена тыквы. Заправить майонезом, желательно домашним. Подавать салат сразу после приготовления.
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