Самый вкусный салат из свеклы — рецепт, который поразит каждого

Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Салат из свеклы — это всегда хороший выбор для праздничного стола или обычного ужина. Мы раскроем секрет приготовления, который сделает это блюдо самым любимым в вашей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

свекла — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

огурцы соленые — 2 шт.;

лук белый — половина;

сыр твердый — 100 г;

семена тыквенные — 50 г.

Способ приготовления

Отварить яйца, остудить, очистить и порезать маленьким кубиком. Запечь свеклу в духовке для более яркого вкуса, охладить, очистить и натереть или нарезать.

Твердый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать огурцы мелкими кусочками. Порезать лук кубиком. Натереть сыр на большой терке.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать все ингредиенты, добавить зелень и измельченные семена тыквы. Заправить майонезом, желательно домашним. Подавать салат сразу после приготовления.

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