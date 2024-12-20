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Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт с известного ресторана

20 декабря 2024 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Самый вкусный салат из свеклы — рецепт, который поразит каждого
Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат из свеклы — это всегда хороший выбор для праздничного стола или обычного ужина. Мы раскроем секрет приготовления, который сделает это блюдо самым любимым в вашей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • свекла — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • огурцы соленые — 2 шт.;
  • лук белый — половина;
  • сыр твердый — 100 г;
  • семена тыквенные — 50 г.

Способ приготовления

Отварить яйца, остудить, очистить и порезать маленьким кубиком. Запечь свеклу в духовке для более яркого вкуса, охладить, очистить и натереть или нарезать.

рецепт салата со свеклой
Твердый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать огурцы мелкими кусочками. Порезать лук кубиком. Натереть сыр на большой терке.

вкусный салат со свеклой
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать все ингредиенты, добавить зелень и измельченные семена тыквы. Заправить майонезом, желательно домашним. Подавать салат сразу после приготовления.

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