Найсмачніший салат з буряка — рецепт, який вразить кожного

Салат з буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Салат з буряка — це завжди гарний вибір для святкового столу чи звичайної вечері. Ми розкриємо секрет приготування, який зробить цю страву найулюбленішою у вашій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

огірки солоні — 2 шт.;

цибуля біла — половина;

сир твердий — 100 г;

насіння гарбузове — 50 г.

Спосіб приготування

Відварити яйця, остудити, очистити та нарізати дрібним кубиком. Запекти буряк у духовці для яскравішого смаку, охолодити, очистити та натерти або нарізати.

Твердий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати огірки дрібними шматочками. Нарізати цибулю кубиком. Натерти твердий сир на великій тертці.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати всі інгредієнти, додати зелень та подрібнене гарбузове насіння. Заправити майонезом, бажано домашнім. Подавати салат одразу після приготування.

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