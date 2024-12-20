Найсмачніший салат з буряка — рецепт, який вразить кожного

Смачний салат з буряка — секретний рецепт з відомого ресторану
Салат з буряка — це завжди гарний вибір для святкового столу чи звичайної вечері. Ми розкриємо секрет приготування, який зробить цю страву найулюбленішою у вашій родині.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- огірки солоні — 2 шт.;
- цибуля біла — половина;
- сир твердий — 100 г;
- насіння гарбузове — 50 г.
Спосіб приготування
Відварити яйця, остудити, очистити та нарізати дрібним кубиком. Запекти буряк у духовці для яскравішого смаку, охолодити, очистити та натерти або нарізати.
Нарізати огірки дрібними шматочками. Нарізати цибулю кубиком. Натерти твердий сир на великій тертці.
Змішати всі інгредієнти, додати зелень та подрібнене гарбузове насіння. Заправити майонезом, бажано домашнім. Подавати салат одразу після приготування.
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