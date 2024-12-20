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Смачний салат з буряка — секретний рецепт з відомого ресторану

20 грудня 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Найсмачніший салат з буряка — рецепт, який вразить кожного
Салат з буряка. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат з буряка — це завжди гарний вибір для святкового столу чи звичайної вечері. Ми розкриємо секрет приготування, який зробить цю страву найулюбленішою у вашій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • буряк — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • огірки солоні — 2 шт.;
  • цибуля біла — половина;
  • сир твердий — 100 г;
  • насіння гарбузове — 50 г.

Спосіб приготування

Відварити яйця, остудити, очистити та нарізати дрібним кубиком. Запекти буряк у духовці для яскравішого смаку, охолодити, очистити та натерти або нарізати.

рецепт салату з буряком
Твердий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати огірки дрібними шматочками. Нарізати цибулю кубиком. Натерти твердий сир на великій тертці.

смачний салат з буряком
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати всі інгредієнти, додати зелень та подрібнене гарбузове насіння. Заправити майонезом, бажано домашнім. Подавати салат одразу після приготування.

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