Вкусный зимний салат с фасолью — рецепт, которому более 100 лет, попробуйте приготовить

Салат с фасолью и огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Вкусный и питательный зимний салат с фасолью, проверенный годами рецепт, которому более 100 лет. Простые продукты, минимум усилий — и замечательное блюдо для семейного ужина готово.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

фасоль консервированная — 1 банка (или 250 г отварной);

морковь — 2 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

огурцы соленые — 4 шт.;

масло — 3 ст. ложки;

черный молотый перец;

соль;

зеленый лук — 1 пучок;

Способ приготовления

Очистить лук и нарезать тонкими перьями. Очистить морковь и нарезать небольшими брусочками или натереть на крупной терке по желанию.

Морковь и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Нагреть растительное масло в сковороде. Выложить лук и морковь, готовить 5-7 минут на среднем нагреве до мягкости овощей. Переложить обжаренные овощи на тарелку, дать остыть. Добавить соль и перец по вкусу.

Нарезать соленые огурцы тонкими брусочками. Если использовать консервированную фасоль, слить жидкость, промыть, откинуть на сито для стекания лишней воды.

Выложить в салатник фасоль, нарезанные огурцы и охлажденные обжаренные овощи вместе с маслом. Мелко нарезать зеленый лук, добавить к остальным продуктам. Посолить, поперчить по вкусу, перемешать.

Салат с фасолью. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить салат настояться 30-40 минут или подавать сразу с ломтиком бородинского черного хлеба.

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