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Вкусный, сытный зимний салат с фасолью — рецепту 100 лет

17 января 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Вкусный зимний салат с фасолью — рецепт, которому более 100 лет, попробуйте приготовить
Салат с фасолью и огурцами. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Вкусный и питательный зимний салат с фасолью, проверенный годами рецепт, которому более 100 лет. Простые продукты, минимум усилий — и замечательное блюдо для семейного ужина готово.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • фасоль консервированная — 1 банка (или 250 г отварной);
  • морковь — 2 шт.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • огурцы соленые — 4 шт.;
  • масло — 3 ст. ложки;
  • черный молотый перец;
  • соль;
  • зеленый лук — 1 пучок;

Способ приготовления 

Очистить лук и нарезать тонкими перьями. Очистить морковь и нарезать небольшими брусочками или натереть на крупной терке по желанию.

салат зимний с фасолью
Морковь и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Нагреть растительное масло в сковороде. Выложить лук и морковь, готовить 5-7 минут на среднем нагреве до мягкости овощей. Переложить обжаренные овощи на тарелку, дать остыть. Добавить соль и перец по вкусу.

Нарезать соленые огурцы тонкими брусочками. Если использовать консервированную фасоль, слить жидкость, промыть, откинуть на сито для стекания лишней воды.

Выложить в салатник фасоль, нарезанные огурцы и охлажденные обжаренные овощи вместе с маслом. Мелко нарезать зеленый лук, добавить к остальным продуктам. Посолить, поперчить по вкусу, перемешать.

рецепт зимнего салата
Салат с фасолью. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить салат настояться 30-40 минут или подавать сразу с ломтиком бородинского черного хлеба.

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