Вкусный зимний салат с фасолью — рецепт, которому более 100 лет, попробуйте приготовить

Вкусный, сытный зимний салат с фасолью — рецепту 100 лет
Вкусный и питательный зимний салат с фасолью, проверенный годами рецепт, которому более 100 лет. Простые продукты, минимум усилий — и замечательное блюдо для семейного ужина готово.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фасоль консервированная — 1 банка (или 250 г отварной);
- морковь — 2 шт.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- огурцы соленые — 4 шт.;
- масло — 3 ст. ложки;
- черный молотый перец;
- соль;
- зеленый лук — 1 пучок;
Способ приготовления
Очистить лук и нарезать тонкими перьями. Очистить морковь и нарезать небольшими брусочками или натереть на крупной терке по желанию.
Нагреть растительное масло в сковороде. Выложить лук и морковь, готовить 5-7 минут на среднем нагреве до мягкости овощей. Переложить обжаренные овощи на тарелку, дать остыть. Добавить соль и перец по вкусу.
Нарезать соленые огурцы тонкими брусочками. Если использовать консервированную фасоль, слить жидкость, промыть, откинуть на сито для стекания лишней воды.
Выложить в салатник фасоль, нарезанные огурцы и охлажденные обжаренные овощи вместе с маслом. Мелко нарезать зеленый лук, добавить к остальным продуктам. Посолить, поперчить по вкусу, перемешать.
Оставить салат настояться 30-40 минут или подавать сразу с ломтиком бородинского черного хлеба.
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