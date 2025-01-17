Смачний зимовий салат з квасолею — рецепт, якому понад 100 років, спробуйте приготувати

Салат з квасолею та огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Смачний та поживний зимовий салат з квасолею, перевірений роками рецепт, якому понад 100 років. Прості продукти, мінімум зусиль — і чудова страва для сімейної вечері готова.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

квасоля консервована — 1 банка (або 250 г відвареної);

морква — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

огірки солоні — 4 шт.;

олія — 3 ст. ложки.;

чорний мелений перець;

сіль;

зелена цибуля — 1 пучок.

Спосіб приготування

Очистити цибулю та нарізати тонкими пір’ями. Очистити моркву та нарізати невеликими брусочками або натерти на великій тертці за бажанням.

Морква та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Нагріти олію у сковороді. Викласти цибулю та моркву, готувати 5-7 хвилин на середньому нагріванні до м’якості овочів. Перекласти обсмажені овочі на тарілку, дати охолонути. Додати сіль та перець за смаком.

Нарізати солоні огірки тонкими брусочками. Якщо використовувати консервовану квасолю, злити рідину, промити, відкинути на сито для стікання зайвої води.

Викласти у салатник квасолю, нарізані огірки та охолоджені обсмажені овочі разом з олією. Дрібно нарізати зелену цибулю, додати до інших продуктів. Посолити, поперчити за смаком, перемішати.

Салат з квасолею. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити салат настоятися 30-40 хвилин або подавати одразу зі скибочкою бородинського чорного хліба.

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