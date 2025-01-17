Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Смачний, ситний зимовий салат з квасолею — рецепту 100 років arrow

Смачний, ситний зимовий салат з квасолею — рецепту 100 років

17 січня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Смачний зимовий салат з квасолею — рецепт, якому понад 100 років, спробуйте приготувати
Салат з квасолею та огірками. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Смачний та поживний зимовий салат з квасолею, перевірений роками рецепт, якому понад 100 років. Прості продукти, мінімум зусиль — і чудова страва для сімейної вечері готова.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • квасоля консервована — 1 банка (або 250 г відвареної);
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • огірки солоні — 4 шт.;
  • олія — 3 ст. ложки.;
  • чорний мелений перець;
  • сіль;
  • зелена цибуля — 1 пучок.

Спосіб приготування 

Очистити цибулю та нарізати тонкими пір’ями. Очистити моркву та нарізати невеликими брусочками або натерти на великій тертці за бажанням.

салат зимовий з квасолею
Морква та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Нагріти олію у сковороді. Викласти цибулю та моркву, готувати 5-7 хвилин на середньому нагріванні до м’якості овочів. Перекласти обсмажені овочі на тарілку, дати охолонути. Додати сіль та перець за смаком.

Нарізати солоні огірки тонкими брусочками. Якщо використовувати консервовану квасолю, злити рідину, промити, відкинути на сито для стікання зайвої води.

Викласти у салатник квасолю, нарізані огірки та охолоджені обсмажені овочі разом з олією. Дрібно нарізати зелену цибулю, додати до інших продуктів. Посолити, поперчити за смаком, перемішати.

рецепт зимового салату
Салат з квасолею. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити салат настоятися 30-40 хвилин або подавати одразу зі скибочкою бородинського чорного хліба.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

салат рецепти квасоля квашені огірки мариновані огірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:05 Сільпо віддає безліч продуктів зі знижками — що пропонують

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

17:53 Мільйон у підземеллях — на Одещині заарештували геологів

17:34 Дощ із мокрим снігом — де прогнозують сильні опади завтра

17:33 Зеленський зустрівся зі словацькими політиками — про що говорили

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:07 Видовищна погоня на трасі Одеса — Київ — чому тікав водій

17:03 Зміни в тарифах на світло у січні — що треба знати споживачам

16:55 Як на Київщині ліквідовують наслідки російської атаки — відео

16:42 Чоловік через обстріл Кривого Рогу втратив вже другу кохану

16:37 Кислиця на Радбезі ООН розкрив геополітичні амбіції Росії

18:05 Сільпо віддає безліч продуктів зі знижками — що пропонують

17:53 Мільйон у підземеллях — на Одещині заарештували геологів

17:34 Дощ із мокрим снігом — де прогнозують сильні опади завтра

17:33 Зеленський зустрівся зі словацькими політиками — про що говорили

17:07 Видовищна погоня на трасі Одеса — Київ — чому тікав водій

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:03 Зміни в тарифах на світло у січні — що треба знати споживачам

16:55 Як на Київщині ліквідовують наслідки російської атаки — відео

16:42 Чоловік через обстріл Кривого Рогу втратив вже другу кохану

16:37 Кислиця на Радбезі ООН розкрив геополітичні амбіції Росії

16:37 Клієнтам Microsoft буде боляче — що зміниться вперше за 12 років

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати