Как приготовить самый быстрый и вкусный завтрак — пошаговый рецепт

Лепешки на завтрак. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ленивый завтрак, который готовится очень быстро и вкусно из простых и доступных ингредиентов. В результате получается настоящее объедение, особенно для любителей сыра.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

сыр твердый 150 г;

молоко 100 мл;

мука 75 г;

яйцо 1 шт.;

соль ¼ ч.л. (по вкусу в зависимости от солености сыра).

сахар 1 ч.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть сыр на терке.

Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать молоко, муку, яйцо, соль и сахар. Добавить сыр.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить с каждой стороны 4-7 минут до румяной корочки.

Лепешка с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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