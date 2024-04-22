Как приготовить самый быстрый и вкусный завтрак — пошаговый рецепт

Вкусный завтрак для лентяев за одну минуту — простой рецепт
Ленивый завтрак, который готовится очень быстро и вкусно из простых и доступных ингредиентов. В результате получается настоящее объедение, особенно для любителей сыра.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сыр твердый 150 г;
- молоко 100 мл;
- мука 75 г;
- яйцо 1 шт.;
- соль ¼ ч.л. (по вкусу в зависимости от солености сыра).
- сахар 1 ч.л.
Способ приготовления
Сначала необходимо натереть сыр на терке.
Смешать молоко, муку, яйцо, соль и сахар. Добавить сыр.
Обжарить с каждой стороны 4-7 минут до румяной корочки.
Советуем повторить эти вареники с творогом — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после заморозки.
Также мы рассказывали об аутентичном рецепте украинских вареников с капустой и фасолью от Клопотенко.
Еще советуем ознакомиться с вкусным и быстрым рецептом ленивых вареников от Клопотенко.
Читайте Новини.LIVE!