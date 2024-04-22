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Вкусный завтрак для лентяев за одну минуту — простой рецепт

22 апреля 2024 05:43
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить самый быстрый и вкусный завтрак — пошаговый рецепт
Лепешки на завтрак. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Ленивый завтрак, который готовится очень быстро и вкусно из простых и доступных ингредиентов. В результате получается настоящее объедение, особенно для любителей сыра. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • сыр твердый 150 г;
  • молоко 100 мл;
  • мука 75 г; 
  • яйцо 1 шт.;
  • соль ¼ ч.л. (по вкусу в зависимости от солености сыра).
  • сахар 1 ч.л. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо натереть сыр  на терке. 

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Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать молоко, муку, яйцо, соль и сахар. Добавить сыр. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить с каждой стороны 4-7 минут до румяной корочки. 

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Лепешка с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Советуем повторить эти вареники с творогом — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после заморозки. 

Также мы рассказывали об аутентичном рецепте украинских вареников с капустой и фасолью от Клопотенко.

Еще советуем ознакомиться с вкусным и быстрым рецептом ленивых вареников от Клопотенко.

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