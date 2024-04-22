Як приготувати найшвидший і найсмачніший сніданок — покроковий рецепт

Смачний сніданок для ледарів за одну хвилину — простий рецепт
Лінивий сніданок, який готується дуже швидко та смачно з простих та доступних інгредієнтів. В результаті виходить справжня смакота, особливо для любителів сиру.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- твердий сир 150 г;
- молоко 100 мл;
- борошно 75 г;
- яйце 1 шт.;
- сіль ¼ ч.л. (за смаком залежно від солоності сиру).
- цукор 1 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно натерти сир на тертці.
Змішати молоко, борошно, яйце, сіль та цукор. Додати сир.
Обсмажити з кожного боку 4-7 хвилин до рум'яної скоринки.
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