Як приготувати найшвидший і найсмачніший сніданок — покроковий рецепт

Коржики на сніданок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лінивий сніданок, який готується дуже швидко та смачно з простих та доступних інгредієнтів. В результаті виходить справжня смакота, особливо для любителів сиру.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

твердий сир 150 г;

молоко 100 мл;

борошно 75 г;

яйце 1 шт.;

сіль ¼ ч.л. (за смаком залежно від солоності сиру).

цукор 1 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти сир на тертці.

Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати молоко, борошно, яйце, сіль та цукор. Додати сир.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити з кожного боку 4-7 хвилин до рум'яної скоринки.

Коржик з сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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