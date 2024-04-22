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Смачний сніданок для ледарів за одну хвилину — простий рецепт

22 квітня 2024 05:43
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати найшвидший і найсмачніший сніданок — покроковий рецепт
Коржики на сніданок. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Лінивий сніданок, який готується дуже швидко та смачно з простих та доступних інгредієнтів. В результаті виходить справжня смакота, особливо для любителів сиру.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • твердий сир 150 г;
  • молоко 100 мл;
  • борошно 75 г;
  • яйце 1 шт.;
  • сіль ¼ ч.л. (за смаком залежно від солоності сиру).
  • цукор 1 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти сир на тертці.

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Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати молоко, борошно, яйце, сіль та цукор. Додати сир.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити з кожного боку 4-7 хвилин до рум'яної скоринки.

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Коржик з сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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