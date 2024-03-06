Вкусный завтрак на 8 марта — что приготовить для любимой

Вкусный завтрак к 8 марта — понадобятся овсяные хлопья, яйцо и молоко
Создайте неповторимое утро накануне 8 марта с простым, но отличным рецептом завтрака. Вкусные овсяные хлопья, дополненные яйцом и молоком, чтобы начать день с нежным и сытным блюдом, подарив себе энергию на весь день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- овсяные хлопья 3 ст. л.;
- яйцо 1 шт.;
- молоко 4 ст. л.;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
К овсянке добавить яйцо, молоко, соль и тщательно перемешать.
Разогреть сковороду, добавить немного масла.
Выливаем нашу массу, распределяем по всей сковороде.
Жарим с обеих сторон до золотистости. По желанию к начинке можно добавить сыр и помидоры.
Раньше мы писали о рецепте десерта в "Бурфи" — наскоро за 30 минут для завтрака на 8 марта.
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