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Вкусный завтрак к 8 марта — понадобятся овсяные хлопья, яйцо и молоко

6 марта 2024 09:02
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный завтрак на 8 марта — что приготовить для любимой
Блинчик с овсянкой. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Создайте неповторимое утро накануне 8 марта с простым, но отличным рецептом завтрака. Вкусные овсяные хлопья, дополненные яйцом и молоком, чтобы начать день с нежным и сытным блюдом, подарив себе энергию на весь день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

  • овсяные хлопья 3 ст. л.;
  • яйцо 1 шт.;
  • молоко 4 ст. л.;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

К овсянке добавить яйцо, молоко, соль и тщательно перемешать.

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Овсяные хлопья. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Разогреть сковороду, добавить немного масла.

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Овсяный блинчик. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выливаем нашу массу, распределяем по всей сковороде.

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Помидоры и сыр. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Жарим с обеих сторон до золотистости. По желанию к начинке можно добавить сыр и помидоры.

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Готовый блинчик. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раньше мы писали о рецепте десерта в "Бурфи" — наскоро за 30 минут для завтрака на 8 марта.

Также советуем ознакомиться с рецептом невероятно вкусного и красивого пирога, который отлично подойдет для того, чтобы порадовать близких к 8 марта.

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