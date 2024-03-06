Вкусный завтрак на 8 марта — что приготовить для любимой

Блинчик с овсянкой. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Создайте неповторимое утро накануне 8 марта с простым, но отличным рецептом завтрака. Вкусные овсяные хлопья, дополненные яйцом и молоком, чтобы начать день с нежным и сытным блюдом, подарив себе энергию на весь день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

овсяные хлопья 3 ст. л.;

яйцо 1 шт.;

молоко 4 ст. л.;

соль по вкусу.

Способ приготовления

К овсянке добавить яйцо, молоко, соль и тщательно перемешать.

Овсяные хлопья. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Разогреть сковороду, добавить немного масла.

Овсяный блинчик. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выливаем нашу массу, распределяем по всей сковороде.

Помидоры и сыр. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Жарим с обеих сторон до золотистости. По желанию к начинке можно добавить сыр и помидоры.

Готовый блинчик. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раньше мы писали о рецепте десерта в "Бурфи" — наскоро за 30 минут для завтрака на 8 марта.

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