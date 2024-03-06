Смачний сніданок на 8 березня – що приготувати для коханої

Млинець з вівсянкою. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Створіть неповторний ранок напередодні 8 березня із простим, але чудовим рецептом сніданку. Смачні вівсяні пластівці, доповнені яйцем і молоком, щоб почати день із ніжною та ситною стравою, подарувавши собі енергію на весь день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

вівсяні пластівці 3 ст.л;

яйце 1 шт;

молоко 4 ст.л;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

До вівсянки додати яйце, молоко, сіль та все ретельно перемішати.

Вівсяні пластівці. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Розігріти пательню, додати трішки олії.

Вівсяний млинець. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Виливаємо нашу масу, розподіляємо по всій сковорідці.

Помідори та сир. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Смажимо з обох сторін до золотистості. За бажанням до начинки можна додати твердий сир та помідори.

Готовий млинець. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раніше ми писали про рецепт десерту до "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.

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