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Смачний сніданок до 8 березня — знадобляться вівсяні пластівці, яйце та молоко

6 березня 2024 09:02
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний сніданок на 8 березня – що приготувати для коханої
Млинець з вівсянкою. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Створіть неповторний ранок напередодні 8 березня із простим, але чудовим рецептом сніданку. Смачні вівсяні пластівці, доповнені яйцем і молоком, щоб почати день із ніжною та ситною стравою, подарувавши собі енергію на весь день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

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Вам знадобиться: 

  • вівсяні пластівці 3 ст.л;
  • яйце 1 шт;
  • молоко 4 ст.л;
  • сіль за смаком. 

Спосіб приготування 

До вівсянки додати яйце, молоко, сіль та все ретельно перемішати. 

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Вівсяні пластівці. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Розігріти пательню, додати трішки олії. 

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Вівсяний млинець. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Виливаємо нашу масу, розподіляємо по всій сковорідці.

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Помідори та сир. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Смажимо з обох сторін до золотистості. За бажанням до начинки можна додати твердий сир та помідори.

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Готовий млинець. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раніше ми писали про рецепт десерту до "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.

Також радимо ознайомитися з рецептом неймовірно смачного та красивого пирога, який чудово підійде для того, щоб порадувати близьких до 8 березня.

їжа
рецепти
лайфхаки
вівсянка
ідея для сніданку

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