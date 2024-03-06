Смачний сніданок на 8 березня – що приготувати для коханої

Смачний сніданок до 8 березня — знадобляться вівсяні пластівці, яйце та молоко
Створіть неповторний ранок напередодні 8 березня із простим, але чудовим рецептом сніданку. Смачні вівсяні пластівці, доповнені яйцем і молоком, щоб почати день із ніжною та ситною стравою, подарувавши собі енергію на весь день.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- вівсяні пластівці 3 ст.л;
- яйце 1 шт;
- молоко 4 ст.л;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
До вівсянки додати яйце, молоко, сіль та все ретельно перемішати.
Розігріти пательню, додати трішки олії.
Виливаємо нашу масу, розподіляємо по всій сковорідці.
Смажимо з обох сторін до золотистості. За бажанням до начинки можна додати твердий сир та помідори.
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