Что приготовить на завтрак, чтобы быстро и вкусно – пошаговый рецепт.

Вкусный завтрак за 10 минут — горячие бутерброды на сковороде
Эти горячие бутерброды будут есть и взрослые, и дети, а потом попросят еще. В этом рецепте показан принцип приготовления таких бутербродов, вы можете менять ингредиенты по своему желанию и обрести идеальное сочетание именно для вас.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.
Вам понадобится:
- хлеб или батон;
- колбаса вареная;
- сало;
- лук;
- яйцо;
- майонез;
- укроп, петрушка, зеленый лук;
- соль и перец.
Способ приготовления
Сначала сделаем начинку. Для этого нарезать вареную колбасу. Можно выбрать по своему вкусу.
Затем нарезать хлеб, каждый кусочек смазать кетчупом.
К начинке с колбасой добавить яйцо, соль и перец. Перемешать.
Выкладываем хлеб на сковороду, сверху выкладываем начинку. Затем переворачиваем и жарим с другой стороны.
Готовые бутерброды можно смазать майонезом и посыпать зеленью.
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