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Вкусный завтрак за 10 минут — горячие бутерброды на сковороде

19 марта 2024 13:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на завтрак, чтобы быстро и вкусно – пошаговый рецепт.
Горячие бутерброды. Фото: YouTube @zhovta_morkva
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти горячие бутерброды будут есть и взрослые, и дети, а потом попросят еще. В этом рецепте показан принцип приготовления таких бутербродов, вы можете менять ингредиенты по своему желанию и обрести идеальное сочетание именно для вас.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.

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Вам понадобится:

  • хлеб или батон;
  • колбаса вареная;
  • сало;
  • лук;
  • яйцо;
  • майонез;
  • укроп, петрушка, зеленый лук;
  • соль и перец.

Способ приготовления

Сначала сделаем начинку. Для этого нарезать вареную колбасу. Можно выбрать по своему вкусу.

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Вареная колбаса. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем нарезать хлеб, каждый кусочек смазать кетчупом.

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Хлеб и кетчуп. Фото: YouTube @zhovta_morkva

К начинке с колбасой добавить яйцо, соль и перец. Перемешать.

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Колбаса и яйцо. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Выкладываем хлеб на сковороду, сверху выкладываем начинку. Затем переворачиваем и жарим с другой стороны.

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Хлеб и внутренность. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Готовые бутерброды можно смазать майонезом и посыпать зеленью.

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Горячие бутерброды. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Раньше мы писали об идеальных блинах на завтрак от шеф-повара Евгения Клопотенко.

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