Что приготовить на завтрак, чтобы быстро и вкусно – пошаговый рецепт.

Горячие бутерброды. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Эти горячие бутерброды будут есть и взрослые, и дети, а потом попросят еще. В этом рецепте показан принцип приготовления таких бутербродов, вы можете менять ингредиенты по своему желанию и обрести идеальное сочетание именно для вас.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.

Читайте также:

Вам понадобится:

хлеб или батон;

колбаса вареная;

сало;

лук;

яйцо;

майонез;

укроп, петрушка, зеленый лук;

соль и перец.

Способ приготовления

Сначала сделаем начинку. Для этого нарезать вареную колбасу. Можно выбрать по своему вкусу.

Вареная колбаса. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем нарезать хлеб, каждый кусочек смазать кетчупом.

Хлеб и кетчуп. Фото: YouTube @zhovta_morkva

К начинке с колбасой добавить яйцо, соль и перец. Перемешать.

Колбаса и яйцо. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Выкладываем хлеб на сковороду, сверху выкладываем начинку. Затем переворачиваем и жарим с другой стороны.

Хлеб и внутренность. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Готовые бутерброды можно смазать майонезом и посыпать зеленью.

Горячие бутерброды. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Раньше мы писали об идеальных блинах на завтрак от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Также мы рассказывали рецепт блинов на молоке с творогом и укропом на завтрак.