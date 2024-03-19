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Смачний сніданок за 10 хвилин — гарячі бутерброди на сковороді

19 березня 2024 13:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на сніданок, щоб швидко та смачно — покроковий рецепт.
Гарячі бутерброди. Фото: YouTube @zhovta_morkva
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ці гарячі бутерброди їстимуть і дорослі, і діти, а потім попросять ще. У цьому рецепті показано принцип приготування таких бутербродів, ви можете змінювати інгредієнти за своїм бажанням і знайти ідеальне поєднання саме для вас.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква

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Вам знадобиться: 

  • хліб або батон;
  • ковбаса варена;
  • сало;
  • цибуля;
  • яйце;
  • майонез;
  • кріп, петрушка, зелена цибуля;
  • сіль і перець. 

Спосіб приготування 

Спочтку зробимо начинку. Для цього нарізати варену ковбасу. Можна обрати на свій смак. 

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Варена ковбаса. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім нарізати хліб, кожний шматочок змастити кетчупом. 

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Хліб та кетчуп. Фото: YouTube @zhovta_morkva

До начинки з ковбасою додати яйце, сіль та перець. Перемішати. 

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Ковбаса та яйце. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Викладаємо хліб на пательню, зверху викладаємо начинку. Потім перевертаємо та смажимо з іншої сторони. 

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Хліб та начинка. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Готові бутерброди можна змастити майонезом та посипати зеленню. 

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Гарячі бутерброди. Фото: YouTube @zhovta_morkva

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