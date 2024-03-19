Що приготувати на сніданок, щоб швидко та смачно — покроковий рецепт.

Гарячі бутерброди. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Ці гарячі бутерброди їстимуть і дорослі, і діти, а потім попросять ще. У цьому рецепті показано принцип приготування таких бутербродів, ви можете змінювати інгредієнти за своїм бажанням і знайти ідеальне поєднання саме для вас.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.

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Вам знадобиться:

хліб або батон;

ковбаса варена;

сало;

цибуля;

яйце;

майонез;

кріп, петрушка, зелена цибуля;

сіль і перець.

Спосіб приготування

Спочтку зробимо начинку. Для цього нарізати варену ковбасу. Можна обрати на свій смак.

Варена ковбаса. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім нарізати хліб, кожний шматочок змастити кетчупом.

Хліб та кетчуп. Фото: YouTube @zhovta_morkva

До начинки з ковбасою додати яйце, сіль та перець. Перемішати.

Ковбаса та яйце. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Викладаємо хліб на пательню, зверху викладаємо начинку. Потім перевертаємо та смажимо з іншої сторони.

Хліб та начинка. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Готові бутерброди можна змастити майонезом та посипати зеленню.

Гарячі бутерброди. Фото: YouTube @zhovta_morkva

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