Що приготувати на сніданок, щоб швидко та смачно — покроковий рецепт.

Смачний сніданок за 10 хвилин — гарячі бутерброди на сковороді
Ці гарячі бутерброди їстимуть і дорослі, і діти, а потім попросять ще. У цьому рецепті показано принцип приготування таких бутербродів, ви можете змінювати інгредієнти за своїм бажанням і знайти ідеальне поєднання саме для вас.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.
Вам знадобиться:
- хліб або батон;
- ковбаса варена;
- сало;
- цибуля;
- яйце;
- майонез;
- кріп, петрушка, зелена цибуля;
- сіль і перець.
Спосіб приготування
Спочтку зробимо начинку. Для цього нарізати варену ковбасу. Можна обрати на свій смак.
Потім нарізати хліб, кожний шматочок змастити кетчупом.
До начинки з ковбасою додати яйце, сіль та перець. Перемішати.
Викладаємо хліб на пательню, зверху викладаємо начинку. Потім перевертаємо та смажимо з іншої сторони.
Готові бутерброди можна змастити майонезом та посипати зеленню.
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