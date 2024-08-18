Вкусный завтрак за 10 минут с яйцами и картофелем – пошаговый рецепт

Вкусный завтрак за 10 минут — понадобится только картофель и яйцо
Если вы ищете быстрый и питательный завтрак, этот рецепт для вас. Всего за 10 минут вы сможете приготовить блюдо, которое порадует всю семью. Вам понадобится только картофель и яйцо, а результат превзойдет все ожидания — вкусно, просто и без лишних забот.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- картофель 1 кг;
- зеленый лук 2 шт.;
- соль 1 ч.л.;
- укроп;
- яйца 4 шт.;
- черный перец 0,5 ч.л.;
- сухой чеснок 1 ч.л.;
- смесь сладких перцев 1 ч.л.;
- паприка 1 ч.л.;
- сахар 1 ч.л.;
- мука 3-4 ст.л.;
- растительное масло.
Для соуса:
- домашний майонез 200 мл;
- зеленый лук 1 шт.;
- укроп.
Способ приготовления
Картофель натираем на среднюю терку. Добавляем соль. Соль нужна для того, чтобы картофель пустил сок. Перемешиваем картофельную массу и оставляем на 5 минут, чтобы выделился сок.
Измельчаем лук. Мелко нарезаем укроп. Руками отжимаем картофельный сок. Добавляем нарезанную зелень. Разбиваем яйца в картофельную массу. Добавляем специи. Все тщательно перемешиваем. Добавляем муку и снова перемешиваем.
Сковороду смазываем подсолнечным маслом. На сковороду выкладываем ложкой картофельное тесто и делаем форму по всей сковородке. Жарим на маленьком огне. Когда картофельный блинчик снизу подрумянился, переворачиваем его. На каждую сторону 3-5 минут для обжарки. Сверху блины можно смазать соусом.
Соус делаем из домашнего майонеза, зеленого лука и укропа. Лопаткой равномерно размещаем по всему картофельному блину. Сверху кладем еще один блин и повторяем те же действия, что и с предыдущим. И так, пока все блины не закончатся. По желанию на последний блин можно посыпать зелень.
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