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Смачний сніданок за 10 хвилин — знадобиться лише картопля та яйце

18 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачний сніданок за 10 хвилин з яйцями та картоплею — покроковий рецепт
Сніданок з картоплі. Фото: YouTube @twinskitchen76
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо ви шукаєте швидкий та поживний сніданок, цей рецепт саме для вас. Всього за 10 хвилин ви зможете приготувати страву, яка порадує всю родину. Вам знадобиться лише картопля та яйце, а результат перевершить усі очікування — смачно, просто і без зайвих турбот.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen

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Вам знадобиться: 

  • картопля 1 кг;
  • зелена цибуля 2 шт.;
  • сіль 1 ч.л.;
  • кріп;
  • яйця 4 шт.;
  • чорний перець 0,5 ч.л.;
  • сухий часник 1 ч.л.;
  • суміш солодких перців 1 ч.л.;
  • паприка 1 ч.л.;
  • цукор 1 ч.л.;
  • борошно 3-4 ст.л.;
  • рослинна олія.

Для соусу: 

  • домашній майонез 200 мл;
  • зелена цибуля 1 шт.;
  • кріп. 

Спосіб приготування 

Картоплю натираємо на середню терку. Додаємо сіль. Сіль потрібна для того, щоб картопля пустила сік. Перемішуємо картопляну масу та залишаємо на 5 хвилин, щоб видділився сік. 

сніданок з картоплі рецепт
Терта картопля. Фото: YouTube @twinskitchen76

Подрібнюємо цибулю. Дрібно нарізаємо кріп. Руками віджимаємо картопляний сік. Додаємо нарізану зелень. Розбиваємо яйця в картопляну масу. Додаємо спеції. Все ретельно перемішуємо. Додаємо борошно та знову перемішуємо.

рецепт сніданоку з картоплі
Картопля та яйця. Фото: YouTube @twinskitchen76

Сковорідку змащуємо соняшниковою олією. На сковорідку викладаємо ложкою картопляне тісто і робимо форму по всій сковорідці. Смажимо на маленькому вогні. Коли картопляний млинець знизу підрум'янився, перевераємо його. На кожну сторону 3-5 хвилин для обжарки. Зверху млинці змащуємо соусом. 

приготування сніданку з картоплі
Терта картопля. Фото: YouTube @twinskitchen76

Соус робимо з домашнього майонезу, зеленої цибулі та кропу. Лопаткою рівномірно розміщуємо по всьому картопляному млинці. Зверху кладемо ще один млинець і повторюємо, ті самі дії, що з попереднім. І так доти, поки всі млинці не закінчаться. За бажанням останній млинець можна посипати зеленню. 

картопляний корж на сніданок
Картопля та соус. Фото: YouTube @twinskitchen76

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