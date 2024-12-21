Быстрый завтрак за 5 минут – вкусные творожные бутерброды с батоном

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете быстрый и вкусный завтрак? Эти творожные бутерброды с батоном готовятся в считанные минуты, но дарят незабываемый вкус. Добавьте творог и сушеные ягоды для еще большего удовольствия!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

батон — 1 шт.;

сахар — 1,5 год. л.;

сыр — 250 г;

молоко — 3 ст. л.;

соль — ⅓ час. л.;

яйца — 2 шт.;

ванильный сахар;

сушеная клюква — 20 г;

сметана — 3 ст.

сушеная вишня — 20 г;

сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Батон нарезать так, чтобы посреди одного куска оставалось отверстие для начинки. В миску с сыром высыпать ванильный и классический сахар (1 ч. л.), соль, сушеную клюкву и вишню. Добавить сметану, тщательно перемешать продукты.

Творожная начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить начинку в отверстия в хлебных кусочках. В отдельной чаше смешать яйца, сахар с молоком, макать каждый бутерброд в эту смесь. Растопить сливочное масло на сковороде, обжарить каждый бутерброд до золотистого цвета с обеих сторон.

Бутерброды с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Вместо сушеных ягод можно использовать другие фрукты и орехи.

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