Быстрый завтрак за 5 минут – вкусные творожные бутерброды с батоном

Вкусный завтрак за 5 мин — понадобится батон и творог
Ищете быстрый и вкусный завтрак? Эти творожные бутерброды с батоном готовятся в считанные минуты, но дарят незабываемый вкус. Добавьте творог и сушеные ягоды для еще большего удовольствия!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- батон — 1 шт.;
- сахар — 1,5 год. л.;
- сыр — 250 г;
- молоко — 3 ст. л.;
- соль — ⅓ час. л.;
- яйца — 2 шт.;
- ванильный сахар;
- сушеная клюква — 20 г;
- сметана — 3 ст.
- сушеная вишня — 20 г;
- сливочное масло — 30 г.
Способ приготовления
Батон нарезать так, чтобы посреди одного куска оставалось отверстие для начинки. В миску с сыром высыпать ванильный и классический сахар (1 ч. л.), соль, сушеную клюкву и вишню. Добавить сметану, тщательно перемешать продукты.
Переложить начинку в отверстия в хлебных кусочках. В отдельной чаше смешать яйца, сахар с молоком, макать каждый бутерброд в эту смесь. Растопить сливочное масло на сковороде, обжарить каждый бутерброд до золотистого цвета с обеих сторон.
Вместо сушеных ягод можно использовать другие фрукты и орехи.
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