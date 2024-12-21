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Вкусный завтрак за 5 мин — понадобится батон и творог

21 декабря 2024 06:39
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Быстрый завтрак за 5 минут – вкусные творожные бутерброды с батоном
Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете быстрый и вкусный завтрак? Эти творожные бутерброды с батоном готовятся в считанные минуты, но дарят незабываемый вкус. Добавьте творог и сушеные ягоды для еще большего удовольствия!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • батон — 1 шт.;
  • сахар — 1,5 год. л.;
  • сыр — 250 г;
  • молоко — 3 ст. л.;
  • соль — ⅓ час. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • ванильный сахар;
  • сушеная клюква — 20 г;
  • сметана — 3 ст.
  • сушеная вишня — 20 г;
  • сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Батон нарезать так, чтобы посреди одного куска оставалось отверстие для начинки. В миску с сыром высыпать ванильный и классический сахар (1 ч. л.), соль, сушеную клюкву и вишню. Добавить сметану, тщательно перемешать продукты.

горячие бутерброды с кисломолочным сыром
Творожная начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить начинку в отверстия в хлебных кусочках. В отдельной чаше смешать яйца, сахар с молоком, макать каждый бутерброд в эту смесь. Растопить сливочное масло на сковороде, обжарить каждый бутерброд до золотистого цвета с обеих сторон.

вкусный завтрак с сыром и хлебом
Бутерброды с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Вместо сушеных ягод можно использовать другие фрукты и орехи.

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