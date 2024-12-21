Швидкий сніданок за 5 хвилин — смачні сирні бутерброди з батоном

Смачний сніданок за 5 хв — знадобиться батон та кисломолочний сир
Шукаєте швидкий і смачний сніданок? Ці сирні бутерброди з батоном готуються за лічені хвилини, але дарують незабутній смак. Додайте кисломолочний сир і сушені ягоди для ще більшого задоволення!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- батон — 1 шт.;
- цукор — 1,5 ч. л.;
- сир — 250 г;
- молоко — 3 ст. л.;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- яйця — 2 шт.;
- ванільний цукор;
- сушена журавлина — 20 г;
- сметана — 3 ст.
- сушена вишня — 20 г;
- вершкове масло — 30 г.
Спосіб приготування
Батон нарізати так, щоб посередині одного шматка залишався отвір для начинки. У миску з сиром висипати ванільний та класичний цукор (1 ч. л.), сіль, сушену журавлину та вишню. Додати сметану, ретельно перемішати продукти.
Перенести начинку в отвори у хлібних шматочках. В окремій чаші змішати яйця, цукор з молоком, вмочати кожен бутерброд у цю суміш. Розтопити вершкове масло на сковороді, обсмажити кожен бутерброд до золотистого кольору з обох боків.
Замість сушених ягід можна використовувати інші фрукти та горіхи.
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