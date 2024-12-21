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Смачний сніданок за 5 хв — знадобиться батон та кисломолочний сир

21 грудня 2024 06:39
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Швидкий сніданок за 5 хвилин — смачні сирні бутерброди з батоном
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте швидкий і смачний сніданок? Ці сирні бутерброди з батоном готуються за лічені хвилини, але дарують незабутній смак. Додайте кисломолочний сир і сушені ягоди для ще більшого задоволення!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • батон — 1 шт.;
  • цукор — 1,5 ч. л.;
  • сир — 250 г;
  • молоко — 3 ст. л.;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • ванільний цукор;
  • сушена журавлина — 20 г;
  • сметана — 3 ст.
  • сушена вишня — 20 г;
  • вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

Батон нарізати так, щоб посередині одного шматка залишався отвір для начинки. У миску з сиром висипати ванільний та класичний цукор (1 ч. л.), сіль, сушену журавлину та вишню. Додати сметану, ретельно перемішати продукти.

гарячі бутерброди з кисломолочним сиром
Сирна начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Перенести начинку в отвори у хлібних шматочках. В окремій чаші змішати яйця, цукор з молоком, вмочати кожен бутерброд у цю суміш. Розтопити вершкове масло на сковороді, обсмажити кожен бутерброд до золотистого кольору з обох боків.

смачний сніданок з сиром та хлібом
Бутерброди з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Замість сушених ягід можна використовувати інші фрукти та горіхи.

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