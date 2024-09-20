Вкусный и нежный торт за 15 минут без духовки – пошаговый рецепт приготовления.

Торт за 15 минут. Фото: gospodynka.com.ua

Ищете быстрый и вкусный десерт на выходные? Этот нежный торт готовится всего за 15 минут без духовки! Идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на кухне, но стремится побаловать родных чем-нибудь особенным. Легкий, воздушный и необычайно вкусный торт станет настоящим украшением вашего стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится (ингредиенты для торта диаметром 18 см):

мука 250 г;

сахар 80 г;

сливочное масло 140 г;

соль 1/3 ч. л.

Для крема:

яйца 2 шт;

сахар 130 г;

кукурузный крахмал 20 г;

сметана 20% 500 г;

сливочное масло 40-50 г;

ванилин или ванильный сахар.

Способ приготовления

В сотейнике смешать яйца, сахар и крахмал, тщательно перемешать венчиком до однородной консистенции. Добавить сметану и перемешивать. Сварить на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. В конце добавить ванилин.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

После чего добавить мягкое сливочное масло и перемешать до однородной массы. Накрыть крем пищевой пленкой, чтобы она касалась поверхности крема, и оставить охлаждаться.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

В большой миске смешать муку с солью, сахаром и мягким сливочным маслом. Руками растереть все ингредиенты до образования крошки. Выложить крошку на разогретую сковороду и обжаривать на среднем огне до золотистого цвета, постоянно помешивая во избежание подгорания.

Крошка из печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить форму диаметром 18 см, застелить дно пергаментной бумагой, края смазать растительным маслом и также застелить пергаментом. Отложить 3 столовые ложки крошки для украшения, а остальное разделить на 4 равные части.

Жареная крошка печенья. Фото: gospodynka.com.ua

На дно формы выложите одну часть крошки, затем равномерно нанесите крем с помощью кондитерского мешка. Повторять слои: крошка, крем и т.д., пока не закончатся все ингредиенты.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Последний слой украсить отложенной крошкой. Накрыть торт пищевой плёнкой и поставить в холодильник на ночь. Утром достать торт из формы, аккуратно снять пергамент и подать на стол. Ваши родные точно оценят этот нежный, тающий во рту десерт.

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