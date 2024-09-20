Смачний та ніжний торт за 15 хвилин без духовки — покроковий рецепт приготування.

Торт за 15 хвилин. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте швидкий і смачний десерт на вихідні? Цей ніжний торт готується всього за 15 хвилин і без духовки! Ідеальний варіант для тих, хто не хоче витрачати багато часу на кухні, але прагне побалувати рідних чимось особливим. Легкий, повітряний і надзвичайно смачний торт стане справжньою окрасою вашого столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться (інгредієнти для торта діаметром 18 см):

борошно 250 г;

цукор 80 г;

вершкове масло 140 г;

сіль 1/3 ч. л.

Для крема:

яйця 2 шт;

цукор 130 г;

кукурудзяний крохмаль 20 г;

сметана 20% 500 г;

вершкове масло 40-50 г;

ванілін або ванільний цукор.

Спосіб приготування

У сотейнику змішати яйця, цукор і крохмаль, ретельно перемішати вінчиком до однорідної консистенції. Додати сметану та продовжити перемішувати. Зварити на середньому вогні, постійно помішуючи, доки крем не загусне. Наприкінці додати ванілін.

Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього додати м’яке вершкове масло і перемішати до однорідної маси. Накрити крем харчовою плівкою, щоб вона торкалася поверхні крему, і залишити охолоджуватися.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

У великій мисці змішати борошно з сіллю, цукром та м’яким вершковим маслом. Руками розтерти всі інгредієнти до утворення дрібної крихти. Викласти крихту на розігріту сковороду і обсмажувати на середньому вогні до золотистого кольору, постійно помішуючи, щоб уникнути підгоряння.

Крихта з печива. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати форму діаметром 18 см, застелити дно пергаментним папером, краї змастити олією і також застелити пергаментом. Відкласти 3 столові ложки крихти для прикраси, а решту розділити на 4 рівні частини.

Смажена крихта печива. Фото: gospodynka.com.ua

На дно форми викласти одну частину крихти, потім рівномірно нанести крем за допомогою кондитерського мішка. Повторювати шари: крихта, крем і так далі, доки не закінчаться всі інгредієнти.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Останній шар прикрасити відкладеною крихтою. Накрити торт харчовою плівкою і поставити в холодильник на ніч. Вранці дістати торт із форми, акуратно зняти пергамент і подати до столу. Ваші рідні точно оцінять цей ніжний, танучий у роті десерт.

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