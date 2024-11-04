Вкусный и простой рецепт кипрских тефтелей для настоящих гурманов

Вкусный и простой рецепт кипрских тефтелей
Хотите удивить близких новым вкусом? Кипрские тефтели — это сочные мясные шарики, сочетающие традиции средиземноморской кухни и легкость приготовления. Это блюдо станет вашей новой любимой закуской или основным блюдом, которое легко приготовить даже новичкам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- картофель — 1 кг;
- фарш — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- панировочные сухари — 5 ст.л.;
- петрушка;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Картошку мелко натереть и отжать жидкость. Лук также натереть мелко. Добавить в нее фарш, яйцо, панировочные сухари, соль, специи, нарезанную петрушку и тщательно перемешать.
Накрыть и оставить в холодильнике на 30 минут.
Смочить руки, взять немного фарша и сформовать небольшие котлеты или фрикадельки.
Жарить в большом количестве растительного масла 5-7 минут до румяной корочки. Подавать со сметаной.
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