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Вкусный и простой рецепт кипрских тефтелей

4 ноября 2024 12:11
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Вкусный и простой рецепт кипрских тефтелей для настоящих гурманов
Домашние тефтели. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите удивить близких новым вкусом? Кипрские тефтели — это сочные мясные шарики, сочетающие традиции средиземноморской кухни и легкость приготовления. Это блюдо станет вашей новой любимой закуской или основным блюдом, которое легко приготовить даже новичкам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг;
  • фарш — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 5 ст.л.;
  • петрушка;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Картошку мелко натереть и отжать жидкость. Лук также натереть мелко. Добавить в нее фарш, яйцо, панировочные сухари, соль, специи, нарезанную петрушку и тщательно перемешать.

рецепт тефтель
Тертый картофель. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Накрыть и оставить в холодильнике на 30 минут.

вкусный рецепт тефтель
Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Смочить руки, взять немного фарша и сформовать небольшие котлеты или фрикадельки.

простой рецепт тефтель
Котлеты в подсолнечном масле. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Жарить в большом количестве растительного масла 5-7 минут до румяной корочки. Подавать со сметаной.

рецепт домашних тефтелей
Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

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