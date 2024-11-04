Вкусный и простой рецепт кипрских тефтелей для настоящих гурманов

Домашние тефтели. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Хотите удивить близких новым вкусом? Кипрские тефтели — это сочные мясные шарики, сочетающие традиции средиземноморской кухни и легкость приготовления. Это блюдо станет вашей новой любимой закуской или основным блюдом, которое легко приготовить даже новичкам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

картофель — 1 кг;

фарш — 300 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 5 ст.л.;

петрушка;

соль;

перец.

Способ приготовления

Картошку мелко натереть и отжать жидкость. Лук также натереть мелко. Добавить в нее фарш, яйцо, панировочные сухари, соль, специи, нарезанную петрушку и тщательно перемешать.

Тертый картофель. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Накрыть и оставить в холодильнике на 30 минут.

Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Смочить руки, взять немного фарша и сформовать небольшие котлеты или фрикадельки.

Котлеты в подсолнечном масле. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Жарить в большом количестве растительного масла 5-7 минут до румяной корочки. Подавать со сметаной.

Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

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