Смачний та простий рецепт кіпрських тюфтельок для справжніх гурманів

Смачний та простий рецепт кіпрських тюфтельок
Хочете здивувати близьких новим смаком? Кіпрські тюфтельки — це соковиті м'ясні кульки, які поєднують традиції середземноморської кухні та легкість приготування. Ця страва стане вашою новою улюбленою закускою або основною стравою, яку легко приготувати навіть новачкам.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг;
- фарш — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- панірувальні сухарі — 5 ст.л.;
- петрушка;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Картоплю дрібно натерти і віджати рідину. Цибулю також натерти дрібно. Додати до неї фарш, яйце, панірувальні сухарі, сіль, спеції, нарізану петрушку та ретельно перемішати.
Накрити та залишити суміш у холодильнику на 30 хвилин.
Змочити руки, взяти трохи фаршу та сформувати невеликі котлети або фрикадельки.
Смажити у великій кількості олії 5–7 хвилин до рум'яної скоринки. Подавати зі сметаною.
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