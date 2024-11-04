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Смачний та простий рецепт кіпрських тюфтельок

4 листопада 2024 12:11
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Смачний та простий рецепт кіпрських тюфтельок для справжніх гурманів
Домашні тюфтельки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Хочете здивувати близьких новим смаком? Кіпрські тюфтельки — це соковиті м'ясні кульки, які поєднують традиції середземноморської кухні та легкість приготування. Ця страва стане вашою новою улюбленою закускою або основною стравою, яку легко приготувати навіть новачкам. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • картопля — 1 кг;
  • фарш — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • панірувальні сухарі — 5 ст.л.;
  • петрушка;
  • сіль;
  • перець. 

Спосіб приготування 

Картоплю дрібно натерти і віджати рідину. Цибулю також натерти дрібно. Додати до неї фарш, яйце, панірувальні сухарі, сіль, спеції, нарізану петрушку та ретельно перемішати.

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Терта картопля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Накрити та залишити суміш у холодильнику на 30 хвилин.

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Приготування фаршу. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Змочити руки, взяти трохи фаршу та сформувати невеликі котлети або фрикадельки.

простий рецепт тефтель
Котлети в олії. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Смажити у великій кількості олії 5–7 хвилин до рум'яної скоринки. Подавати зі сметаною. 

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Смажені котлети. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Ще ми розповідали, як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

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13:30 У чоловіка поцупили барсетку, повну грошей — суд покарав крадія

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