Смачний та простий рецепт кіпрських тюфтельок для справжніх гурманів

Домашні тюфтельки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Хочете здивувати близьких новим смаком? Кіпрські тюфтельки — це соковиті м'ясні кульки, які поєднують традиції середземноморської кухні та легкість приготування. Ця страва стане вашою новою улюбленою закускою або основною стравою, яку легко приготувати навіть новачкам.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля — 1 кг;

фарш — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

панірувальні сухарі — 5 ст.л.;

петрушка;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Картоплю дрібно натерти і віджати рідину. Цибулю також натерти дрібно. Додати до неї фарш, яйце, панірувальні сухарі, сіль, спеції, нарізану петрушку та ретельно перемішати.

Терта картопля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Накрити та залишити суміш у холодильнику на 30 хвилин.

Приготування фаршу. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Змочити руки, взяти трохи фаршу та сформувати невеликі котлети або фрикадельки.

Котлети в олії. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Смажити у великій кількості олії 5–7 хвилин до рум'яної скоринки. Подавати зі сметаною.

Смажені котлети. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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