Вкусный мясной салат "Принц" — королевское блюдо для зимних праздников

Мясной салат. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Мясной салат "Принц" станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Сытный, нежный и необычайно вкусный — это блюдо обязательно понравится вашим гостям на зимних праздниках.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

отварное мясо 300 г;

соленые огурцы 2-3 шт.;

чеснок 2 зубка;

вареные яйца 3 шт.;

твердый творог 150 г;

грецкий орех;

майонез.

Способ приготовления

Мясо положить в кипящую воду, варить 10 минут и убавить огонь. Так на маленьком огне готовить еще около часа. Охлаждаться мясо оставляем в бульоне.

Мясо в воде. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Нарезать мясо на кубики, добавить соль, перец, майонез и перемешать. Квашенные огурцы нарезать тонкими полукольцами и смешать с чесноком.

Приготовление салата. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Яйца и сыр натереть на мелкую терку. Орехи измельчить удобным для вас способом.

Соленые огурцы. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Первый слой — мясо, далее огурцы. На огурцы выложить яйца и смазать майонезом. Сыр и снова майонез.

Грецкие орехи. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Посыпать орехами и готово. Слои можно повторить снова.

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