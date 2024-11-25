Вкусный мясной салат "Принц" — королевское блюдо для зимних праздников

Вкусный и сытный мясной салат "Принц" на зимние праздники
Мясной салат "Принц" станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Сытный, нежный и необычайно вкусный — это блюдо обязательно понравится вашим гостям на зимних праздниках.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- отварное мясо 300 г;
- соленые огурцы 2-3 шт.;
- чеснок 2 зубка;
- вареные яйца 3 шт.;
- твердый творог 150 г;
- грецкий орех;
- майонез.
Способ приготовления
Мясо положить в кипящую воду, варить 10 минут и убавить огонь. Так на маленьком огне готовить еще около часа. Охлаждаться мясо оставляем в бульоне.
Нарезать мясо на кубики, добавить соль, перец, майонез и перемешать. Квашенные огурцы нарезать тонкими полукольцами и смешать с чесноком.
Яйца и сыр натереть на мелкую терку. Орехи измельчить удобным для вас способом.
Первый слой — мясо, далее огурцы. На огурцы выложить яйца и смазать майонезом. Сыр и снова майонез.
Посыпать орехами и готово. Слои можно повторить снова.
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